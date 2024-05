Le bassiste fondateur du groupe de rock Train avait 58 ans

Getty Images

Charlie Colin, bassiste fondateur du groupe de rock Train, est décédé après avoir glissé sous une douche. Il avait 58 ans.

La mère de Colin a signalé le décès à TMZ. Elle a déclaré que son fils gardait la maison d’un ami à Bruxelles, en Belgique, lorsque l’accident dans les toilettes s’est produit. Le corps de Colin a été découvert par les propriétaires à leur retour de voyage après cinq jours ; la date et la cause exacte du décès de Colin n’ont pas été déterminées.

Colin résidait à Bruxelles, où il travaillait comme professeur au conservatoire et travaillait sur divers projets d’enregistrement.

Colin a passé au moins une partie de son enfance en Virginie avant de déménager avec sa famille à Newport Beach, en Californie. Il a ensuite fréquenté le Berklee College of Music à Boston avant de déménager avec des amis à Singapour pour écrire et jouer des jingles.

De Singapour, il a déménagé à San Francisco et a formé un groupe appelé The Apostles, qui comprenait également le futur guitariste de Train Jimmy Stafford. Ce groupe formerait une première itération de ce qui allait devenir Train après l’arrivée du chanteur Pat Monahan.

Tout au long des années 1990 et 2000, Train a connu un énorme succès commercial, marquant son premier succès dans le Top 20 en 1999 avec « Meet Virginia » et, en 2001, l’album triple platine. Les rejets de Jupiter. Train atteindra son apogée en 2009 avec « Hey, Soul Sister », mais à ce moment-là, Colin avait quitté le groupe : il a quitté le groupe en 2003 en raison de problèmes de toxicomanie.

Dans une interview accordée à NBC News en 2017, Monahan a déclaré : « Charlie est un bassiste incroyable, mais il souffrait beaucoup, et la façon dont il gérait cela était très douloureuse pour tout le monde autour de lui. »

Après avoir quitté Train, Colin a collaboré avec Scott Underwood de Matchbox Twenty dans un groupe appelé Food Pill, et a joué dans des groupes ultérieurs appelés Painbirds et The Side Deal.

En plus de sa carrière musicale, Colin collectionnait des œuvres d’art et défendait les artistes sans logement.

