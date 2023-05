Le bassiste emblématique des Smiths décède à l’âge de 59 ans — RT Games & Culture

Le bassiste du légendaire groupe de rock anglais The Smiths, Andy Rourke, est décédé à l’âge de 59 ans, a annoncé l’ancien guitariste du groupe, Johnny Marr.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke après une longue maladie avec un cancer du pancréas », Marr a écrit sur Twitter vendredi.

« Andy restera dans les mémoires comme une âme gentille et belle par ceux qui l’ont connu et comme un musicien extrêmement doué par les fans de musique », il ajouta.

Mike Joyce, qui était le batteur des Smiths, a décrit Rourke comme « non seulement le bassiste le plus talentueux avec qui j’ai eu le privilège de jouer, mais aussi le garçon le plus gentil et le plus drôle que j’aie jamais rencontré. » L’héritage musical de son ancien compagnon de groupe est « perpétuel, » Joyce a déclaré dans un tweet.















Rourke était avec The Smiths de 1982 à 1987, jouant sur les quatre albums studio du groupe : ‘The Smiths’ (1984), ‘Meat Is Murder’ (1985), ‘The Queen Is Dead’ (1986) et ‘Strangeways’. , Nous voici’ (1987).

Il a également eu une carrière impressionnante après la séparation du groupe, jouant avec le leader des Smiths, Morrissey, sur ses projets solo et avec Sinead O’Connor, The Pretenders, Dolores O’Riordan, Badly Drawn Boy, Killing Joke et le guitariste Aziz. Ibrahim.

En 2005, Rourke a formé un supergroupe appelé Freebass avec d’autres bassistes Peter Hook, qui jouait auparavant avec New Order et Joy Division, et Gary « Mani » Mounfield des Stone Roses et Primal Scream. Entre autres choses, il a également travaillé comme DJ sur la populaire station de radio rock britannique XFM, maintenant connue sous le nom de Radio X.