Le bassiste du train Charlie Colin est mort à 58 ans après une chute sous la douche

Charlie Colin, membre fondateur de Train, est décédé. Il avait 58 ans.

Mercredi, TMZ a rapporté queSelon la mère du musicien, il est décédé après avoir glissé et être tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, en Belgique.

Il a été retrouvé lorsque ses amis rentraient de leur voyage, a-t-elle déclaré.

Il était à Bruxelles pour donner une master class dans un conservatoire et il tournait un film, a déclaré sa mère au média.

Charlie Colin. Getty Images

Charlie Colin, Scott Underwood, Danny Beissel et Maxwell Michael Bienert. Getty Images

Train est surtout connu pour les chansons à succès « Drops of Jupiter » et « Hey, Soul Sister ».

Colin était un bassiste qui a cofondé le groupe de San Francisco dans les années 90, avec les membres originaux Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford et Scott Underwood.

Charlie Colin est décédé. Getty Images

Charlie Colin était un membre fondateur de Train. FilImage

Leur album phare était « Train » de 1998.

Originaire de Newport Beach, en Californie, Colin a rencontré Hotchkiss en septième année. Séparément, chacun a fréquenté la Berklee School of Music, avant de former le groupe.

« En substance, j’ai été formé depuis que je suis enfant. Nous avons changé de nom et en 1996, les choses se sont bien déroulées. À la fin de cette décennie, nous avions des succès, les Grammys, les stades et tout ça », a déclaré Colin au podcast Dan Clark. dans une interview d’avril 2022.

« Sur une bonne note, j’étais un gars du monde. J’ai fini par être accompli et réussi. En même temps, parce que j’étais toujours dans un groupe avec un emploi du temps et un endroit où aller et que la plupart des gens autour de moi achetaient un billet pour nous voir ou travaillaient pour cette organisation ou quelque chose comme ça, je n’ai pas eu grand-chose de gens qui me disent la vérité sur moi-même. Je n’ai pas grandi de plusieurs manières », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « D’un côté, j’étais plus expérimenté et plus mondain que beaucoup de mes amis, mais d’un autre côté, je n’ai jamais eu à y aller et à le comprendre à la dure parce que j’avais toujours quelque chose qui me plaisait. assez bon pour cela, il a ouvert la voie. Tout d’un coup, j’avais 40 ans et tout ce temps était passé. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit : « Je suis comme un enfant de 40 ans. Je ne sais pas ce que signifie être un homme qui doit faire face à la vie.

Charlie Colin. FilImage

Entraînez-vous sur « The Tonight Show avec Jay Leno ». Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Charlie Colin et Joe Cortese. Getty Images pour le salon ECOLUXE pré-Emmys de Debbie Durkin

Colin a quitté le groupe en 2003, après avoir remporté deux Grammys en 2002.

Il aurait quitté l’établissement en raison de problèmes de toxicomanie. Monahan dit à l’époque : « Charlie est un bassiste incroyable, mais il souffrait beaucoup, et la façon dont il gérait cela était très douloureuse pour tout le monde autour de lui. »

« Il y a eu beaucoup de choses qui m’ont amené à partir, mais cela a vraiment dégénéré », a déclaré Colin dans une interview en 2023 avec Le cercle de Delphine. « Nous n’avons jamais fait de pause. Nous avons conduit notre bus de tournée jusqu’au parking du studio d’enregistrement pour notre deuxième et troisième disque. À Philadelphie, nous avons fait notre record d’un an et demi… Nous n’avons jamais arrêté. C’est un peu une de ces choses où l’on a l’impression que c’est trop beau pour être vrai. La plupart des groupes ont une durée de vie de quelques années.

Dans une interview d’avril 2022 avec le podcast Dan Clark, Colin a déclaré : « Quand j’ai quitté Train, je suis parti parce que mon ego et mon identité étaient tous en jeu et j’y pensais trop. Je suis sorti et j’ai joué avec tous ces groupes de hard rock. J’ai fait une tournée avec Slipknot. Vous pouvez imaginer les gars portant des masques et tout ça. Ce sont les groupes de hard rock les plus durs au monde. »

Il a ajouté qu’il avait trouvé un moyen « d’apprécier » à quel point ils étaient différents de Train.

«J’ai joué avec tous ces différents groupes… Si je… m’y mets et trouve quelque chose en moi pour me connecter avec les gens avec qui je joue et être utile, y ajouter de la valeur de toutes les manières possibles, je je me fiche de ce que je joue. Je jure. Cela ne me dérange pas si je chante, joue de la guitare, du piano, de la basse, peu importe.

Charlie Colin est décédé. FilImage

Jimmy Stafford (à gauche) Rob Hotchkiss, Scott Underwood, Patrick Monahan et Charlie Colin en 1998. Getty Images

Après le départ de Colin du groupe, il a joué avec Slipknot et Puddle of Mudd. Il a également retrouvé Hotchkiss en 2015 pour former le groupe Painbirds. En 2017, Colin forme le groupe Side Deal avec Stan Frazier (Sugar Ray) et Joel et Scott Owen (PawnShop Kings).

Depuis 2024, Train se compose de Monahan, Taylor Locke, Hector Maldonado, Jerry Becker et Matt Musty.

La dernière publication Instagram de Colin était à l’occasion de la fête des mères, rendant hommage à sa mère, qui lui survit.

« Ma mère… Jackie O/ encore un peu plus jolie », a-t-il légendé la photo. « Un véritable artiste. la femme la plus belle et la plus intelligente.

L’histoire est encore en développement.