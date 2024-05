Le bassiste du train Charlie Colin est mort à 58 ans après avoir glissé et être tombé sous la douche

{{#rendered}} {{/rendered}}

Charlie Colin, bassiste et membre fondateur de Train, est décédé. Il avait 58 ans.

Mercredi, la sœur de Colin, Carolyn Stephens, a confirmé le décès à l’Associated Press. Il est décédé après avoir glissé et être tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, TMZ signalé .

Selon la mère de Colin, le musicien enseignait une master class dans un conservatoire de Bruxelles et terminait de composer la musique d’un prochain film.

Alors que Colin a grandi dans le sud de la Californie, il a fréquenté le Berklee College of Music de Boston. C’est là qu’il a commencé à jouer de la basse dans un groupe appelé Apostles, composé du guitariste Jimmy Stafford et du chanteur Rob Hotchkiss. Après la disparition du groupe, Colin, Stafford et Hotchkiss ont déménagé à San Francisco des années plus tard et ont formé Train au début des années 1990 avec le chanteur Pat Monahan.

Le groupe a connu un immense succès et a été largement salué pour des succès tels que « Meet Virginia », « Drops of Jupiter », « Hey, Soul Sister » et « Marry Me ».

En 2003, cependant, Colin a annoncé son départ du groupe après avoir lutté contre des problèmes de toxicomanie.

« Charlie est un bassiste incroyable, mais il souffrait beaucoup, et la façon dont il gérait cela était très douloureuse pour tout le monde autour de lui », a déclaré Monahan. NBC San Diego en 2017, notant qu’il avait dit au groupe qu’il quitterait si Colin restait. « Ils n’étaient pas contents de ce choix. Ils ont été très clairs sur le fait que je les mettais dans une position très difficile. »

Peu de temps après l’annonce de la mort de Colin, le groupe s’est rendu à son Compte Instagram pour partager un message sincère.

« Quand j’ai rencontré Charlie Colin, à l’avant gauche, je suis tombé amoureux de lui. C’était le gars le plus gentil et quel beau gars. Créons un groupe qui soit la seule chose raisonnable à faire », peut-on lire en légende. « Son jeu de basse unique et son magnifique travail de guitare ont aidé les gens à nous remarquer à SF et au-delà. J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur. J’ai toujours essayé de le rapprocher, mais il avait sa propre vision. Tu es une légende, Charlie. Va charmer ces anges. »

Les fans n’ont pas tardé à réagir à la nouvelle également, présentant leurs condoléances.

« Charlie était mon héros musical », a commenté un adepte. « Son jeu m’a inspiré à devenir musicien. Il a eu la gentillesse de me laisser entrer dans sa vie. Le monde a perdu un artiste accompli et une âme vraiment belle. Amour et condoléances aux amis et à la famille de Charlie. »

« Quelle perte incroyable pour sa famille et pour le monde de la musique. Repose au paradis », a écrit un autre.

Selon son compte Instagram, Colin vivait en tant qu’artiste en Belgique et était directeur musical du festival NBFilm.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.