L’un des membres fondateurs du groupe country Alabama, Teddy Gentry, a été arrêté lundi pour possession de marijuana.

Gentry, un bassiste du groupe de musique, a été mis derrière les barreaux de la prison du comté de Cherokee, dans le nord-est de l’Alabama, et a également été accusé de possession illégale d’accessoires destinés à la consommation de drogue, selon les archives.

Le bassiste de 70 ans a été libéré environ une demi-heure plus tard, selon les archives judiciaires de l’Alabama.

Les archives judiciaires n’étaient pas immédiatement disponibles, mais le shérif Jeff Shaver a déclaré à al.com que l’arrestation avait été effectuée lors d’un contrôle routier.

Don Murry Grubbs, un porte-parole du groupe, a déclaré qu’il était au courant de l’incident, et Gentry n’a fait aucun commentaire immédiat.

Gentry, avec ses cousins ​​Randy Owen et Jeff Cook, a formé le groupe il y a plus de 50 ans et a vendu plus de 70 millions d’albums, publiant des dizaines de tubes dont « Dixieland Delight », « My Home’s in Alabama » et « Tennessee River ». .” L’acte a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2005.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.