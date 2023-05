Le bassiste des Smiths Andy Rourke décède à 59 ans après une bataille contre le cancer

Originaire de Manchester, en Angleterre, Rourke a contribué à créer un son qui est devenu emblématique dans le cadre des Smiths, l’un des groupes anglais les plus populaires des années 1980, qui a engendré des succès tels que « Il y a une lumière qui ne s’éteint jamais » et « This Charming Man ». .”

Il a joué sur les quatre albums studio du groupe : « The Smiths », « Meat Is Murder », « The Queen Is Dead » et « Strangeways, Here We Come ».