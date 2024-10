Le bassiste de Led Zeppelin et John Paul qualifient l’album de Jimmy Page de « point culminant »

Décider du meilleur album de Led Zeppelin n’a jamais été facile ni absolu, cependant, l’un des membres du groupe vient de donner son point de vue sur ce débat toujours vert.

Affichant les aspects les plus blues et plutôt bruts du groupe emblématique, se trouve leur célèbre Led Zeppelin et Led Zeppelin 2.

Tandis que les troisième et quatrième volets, également nommés d’après le groupe lui-même, sont un travail plus progressif dans le rock par rapport à leurs mélodies précédentes.

Le Escalier vers le ciel Les hitmakers ont également incorporé les genres funk, folk et psychédélique dans leur album, Maisons du Saint avant de sortir un album encore plus diversifié, Graffitis physiques.

Le bassiste et claviériste de Led Zeppelin, John Paul Jones, semblait cependant avoir pris une décision lorsqu’il s’est assis pour une conversation avec Non coupé en 2008.

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses liens avec le reste des membres du groupe et quel album était « le meilleur endroit pour entendre Jimmy Page sous ses différentes formes », il a répondu, ajoutant : « Je suis un grand fan de Graffitis physiques. Je suis un grand fan de tout cela, pour être honnête. Mais c’est un point culminant.