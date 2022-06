Le bassiste Alec John Such de Bon Jovi est mort à 70 ans

Alec John Such, le bassiste et membre fondateur du groupe de rock emblématique Bon Jovi, est décédé. Il avait 70 ans.

Le groupe a annoncé dimanche la mort de Such, le bassiste du groupe du New Jersey de 1983 à 1994. Aucun détail sur quand ou comment Such est mort n’était immédiatement disponible. Un publiciste de l’auteur-compositeur-interprète Jon Bon Jovi n’a pas immédiatement répondu aux messages.

« C’était un original », a écrit Bon Jovi dans un post sur Twitter. « En tant que membre fondateur de Bon Jovi, Alec a fait partie intégrante de la formation du groupe. »

Bon Jovi a crédité Such d’avoir réuni le groupe, notant qu’il était un ami d’enfance du batteur Tico Torres et a amené le guitariste et auteur-compositeur Richie Sambora pour voir le groupe jouer. Tel avait joué avec Sambora dans un groupe appelé Message.

Alec, tu vas nous manquer pic.twitter.com/yK0RlgVkZc —@jonbonjovi

The Yonkers, né à New York, Such était un vétéran de la scène musicale florissante du New Jersey qui a contribué à la naissance de Bon Jovi. En tant que directeur de la salle de bal Hunka Bunka à Sayreville, NJ, Such a réservé Jon Bon Jovi & The Wild Ones avant de rejoindre le groupe de l’auteur-compositeur-interprète. Il a joué avec Bon Jovi à l’apogée du groupe dans les années 1980.

Bon Jovi s’est fait remarquer avec ses deux premiers albums, remportant un énorme succès avec son troisième album, celui de 1986. Glissant lorsqu’il est mouilléqui contenait les hits Vivre sur une prière, Tu donnes un mauvais nom à l’amour et Recherché mort ou vif. Tel a également joué sur les versions suivantes New Jersey et Gardez la foi.

Tel a quitté le groupe en 1994, lorsqu’il a été remplacé par le bassiste Hugh McDonald. Il a ensuite rejoint le groupe pour son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2018.

« Quand Jon Bon Jovi m’a appelé et m’a demandé de faire partie de son groupe il y a de nombreuses années, j’ai vite réalisé à quel point il était sérieux et il avait une vision à laquelle il voulait nous amener », a déclaré Such lors de l’intronisation au Temple de la renommée. « Et je ne suis que trop heureux d’avoir fait partie de cette vision. »