Le basketteur masculin de Drexel, Terrence Butler, retrouvé mort dans un appartement

Le basketteur masculin de Drexel, Terrence Butler, a été retrouvé mort dans son appartement sur le campus le 2 août, a indiqué l’école. Aucun autre détail n’a été fourni.

Butler, un junior montant d’Upper Marlboro, Maryland, était une réserve dans l’équipe et a disputé huit matchs en deux saisons avec les Dragons.

« Au nom de toute la communauté Drexel, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Terrence », a déclaré le président de l’université, John Fry, dans un communiqué. « En plus d’être un étudiant-athlète, Terrence a été impliqué dans de nombreuses activités et organisations à Drexel et était l’ami de beaucoup de membres de la communauté universitaire. »

L’attaquant de 6 pieds 7 pouces a été nommé au tableau d’honneur académique du commissaire de la Coastal Athletic Association la saison dernière. Il a fait face à des blessures au cours des deux dernières saisons.

Butler laisse dans le deuil ses parents et ses deux sœurs, qui ont toutes deux joué au basketball universitaire.

Reportage de l’Associated Press.

