Le basketteur américain Griner reconnu coupable dans un procès pour drogue en Russie

Le verdict a été annoncé jeudi devant un tribunal juste à l’extérieur de Moscou.

La basketteuse américaine Brittney Griner a été reconnue coupable dans son procès pour drogue en Russie après que le verdict a été prononcé jeudi par un juge du tribunal municipal de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou, a rapporté RIA Novosti.

Griner a été arrêtée à l’aéroport de Sheremetyevo, à la périphérie de la capitale russe, le 17 février, après que des cartouches de vapeur d’huile de haschich interdites ont été trouvées dans ses bagages.

La femme de 31 ans a plaidé coupable lors de son procès, mais a déclaré que les cartouches s’étaient retrouvées involontairement dans ses bagages après avoir fait ses bagages à la hâte.

Plus tôt jeudi, les procureurs avaient requis neuf ans et demi dans une colonie pénitentiaire pour Griner et une amende de 1 million de roubles (16 500 $).

La joueuse elle-même s’était excusée, disant qu’elle avait fait “une erreur honnête sous le stress.”

La peine sera annoncée par la juge Anna Sotnikova en temps voulu. La peine maximale possible pour les accusations est de 10 ans de prison.

L’affaire Griner s’est déroulée dans un contexte de plus en plus politique, les États-Unis la classant comme “détenu à tort”.

Moscou a nié ces affirmations, affirmant que Griner doit faire face à la loi russe et qu’aucune exception ne devrait être faite parce qu’elle est une étrangère.

Le sort de la double championne olympique et la publicité entourant son cas ont fait pression sur l’administration Biden pour obtenir sa libération.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a révélé le mois dernier que Washington avait fait de Moscou un “offre conséquente” pour la libération de Griner et de son compatriote américain Paul Whelan, un ancien Marine qui a été reconnu coupable d’espionnage en Russie.

Des rapports ont affirmé qu’un accord d’échange pourrait être conclu avec l’homme d’affaires russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans dans une prison américaine pour trafic d’armes.

CNN a déclaré plus tard que Moscou souhaitait que Vadim Krasikov, un ressortissant russe reconnu coupable de meurtre en Allemagne l’année dernière, soit inclus dans un éventuel échange de prisonniers.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est entretenu avec Blinken la semaine dernière après une demande de Washington, ont confirmé des responsables à Moscou.

Moscou a appelé à une diplomatie discrète par les voies établies, mettant en garde Washington contre la démagogie politique.

Les responsables russes ont également insisté sur le fait que le cas de Griner doit être conclu avant que tout échange potentiel de prisonniers ne soit négocié.

Huit fois All-Star de la WNBA avec le Phoenix Mercury, Griner se rendait en Russie dans le cadre d’un contrat lucratif pour jouer à l’UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison dans son pays natal – une décision qu’elle a prise ces dernières années.

L’équipe juridique russe de Griner avait fait valoir qu’elle devait faire preuve de clémence dans son cas, tandis que des membres de son équipe en Russie avaient également témoigné en sa faveur.

Plus tôt dans le procès, le tribunal s’est vu montrer un certificat indiquant qu’elle avait une ordonnance pour l’usage médical du cannabis aux États-Unis pour combattre la douleur de ses blessures.