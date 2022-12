Le Basketball Museum of Illinois propose un calendrier 2023 unique pour les gymnases – Shaw Local

Vous cherchez un bas de Noël pour le fan de basket du lycée à la maison ? Le Basketball Museum of Illinois a la réponse.

Le Basketball Museum of Illinois a mis à disposition son calendrier 2023 Unique Gyms of Illinois. Il compte 13 gymnases uniques, dont le Kingman Gym d’Ottawa et près de 1 500 dates de naissance du Temple de la renommée de l’Association des entraîneurs de basketball de l’Illinois.

Vous pouvez sécuriser un calendrier de deux manières.

Vous pouvez faire un chèque de 25 $ à l’ordre du Basketball Museum of Illinois et l’envoyer par la poste à : Basketball Museum of Illinois, PO Box 8004, Elburn, Ill. 60119.

Ou visitez basketballmuseumofillinois.com et cliquez sur « Soutenez le Musée » et faites un don de 25 $.