Le basketball masculin recrute deux meilleurs espoirs – Basketball masculin – Georgia Tech Yellow Jackets

« Jaeden a beaucoup de potentiel. C’est un gardien très physique, fort et mature, et j’ai hâte de l’entraîner », a déclaré Stoudamire. «J’ai adoré Cole dès la première fois que je l’ai vu parce qu’il a tellement de potentiel. Je n’ai aucun doute qu’il aura un impact majeur sur notre programme.

Mustaf, un garde combo 6-6 dont le père Jerrod a joué dans le Maryland à la fin des années 1980, est originaire de Bowie, dans le Maryland, mais fréquente Overtime Elite à Atlanta pour sa dernière année après avoir fréquenté la Carmel Christian Academy en Caroline du Nord l’année dernière. Kirouac, un grand homme de 6 à 11 ans au développement rapide, est originaire de Cumming, en Géorgie, et a fréquenté le lycée North Forsyth avant de s’inscrire à la Brewster Academy de Wolfeboro, dans le New Hampshire, pour sa dernière année.

“C’est un très bon pilote de descente et un bon défenseur et meneur de jeu”, a ajouté Stoudamire. « J’ai vraiment hâte de le mélanger aux choses que nous faisons ici, je pense qu’il s’intègre parfaitement. Il nous donne une présence vraiment physique depuis le poste de garde. Il peut attaquer, il peut passer, il peut commettre des fautes et atteindre la ligne des lancers francs. Cela le mènera loin.

Mustaf est classé n°48 au classement général 247Sports et n°6 à son poste. Il a remporté les honneurs de tous les États la saison dernière à la Carmel Christian School, menant les Cougars à une fiche de 28-4 et à une place dans le match de championnat de l’État. Il a récolté en moyenne 15,9 points, 5,8 rebonds et 3,8 passes décisives. Il a commencé sa carrière préparatoire au légendaire lycée catholique DeMatha à Hyattsville, dans le Maryland, où son père était scolarisé. Là, il a récolté en moyenne 8,5 points, 3,8 rebonds et 2,3 passes décisives en deuxième année. Il a également connu un été exceptionnel sur le circuit Nike EYBL en 2023 et a été nommé MVP du championnat adidas 3SSB 17U 2022.

Classé n ° 31 parmi les centres et n ° 182 au classement général 247Sports, Kirouac a fréquenté l’école secondaire North Forsyth à Cumming, où il a été nommé mention honorable de tous les États et également dans l’équipe de toutes les régions de la région 6A 8 pour son jeu tout au long de sa carrière. la saison 2022-23. Kirouac a fait partie de l’équipe d’étoiles du tournoi 6A Région 8 pour sa performance en séries éliminatoires et a été sélectionné pour participer au match des étoiles de la Georgia Athletic Coaches Association après la saison. Pour la saison 2022-23, il a récolté en moyenne 14 points, 10 rebonds et deux tirs bloqués par match. Il a joué au ballon AAU pour l’Atlanta Xpress et a terminé cinquième en rebond sur l’UA Next Circuit en 2023 (8,2 rpg).

“Je ne lui mets aucune casquette, mais son meilleur basket-ball est à venir”, a déclaré Stoudamire. « De la façon dont nous aimons jouer offensivement, il va être vraiment bon. Défensivement, il peut bloquer les tirs et très bien défendre. Le plus important pour nous et Cole est de nous assurer qu’il continue de devenir plus fort.