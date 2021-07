Le basketball masculin américain ajoute JaVale McGee et Keldon Johnson

JaVale McGee et Keldon Johnson ont été ajoutés en remplacement de l’équipe de basket-ball masculin de l’équipe américaine, ont confirmé des personnes au courant de la décision à USA TODAY Sports.

Les gens ont demandé l’anonymat car la décision n’avait pas été annoncée.

L’athlétisme a d’abord rapporté la nouvelle des remplaçants.

Johnson et McGee rejoindront l’équipe des États-Unis alors qu’elle tente de se remettre d’une série de revers avant les Jeux olympiques de Tokyo, qui commencent dans une semaine.

Bradley Beal et Kevin Love se sont retirés cette semaine. Love se remet encore d’une blessure au mollet droit qu’il a subie pendant la saison NBA. Beal, qui a été placé dans le protocole COVID-19 mercredi, a été exclu des Jeux olympiques jeudi.

McGee, un vétéran de 13 ans de la NBA et trois fois champion de la NBA, a disputé 46 matchs cette saison pour les Cleveland Cavalier et les Denver Nuggets, avec une moyenne de 7,3 points et 5,2 rebonds par match. Il a été nommé membre de l’équipe nationale masculine de USA Basketball 2010-12 et a participé au minicamp de l’équipe nationale masculine de USA Basketball 2019. Il a été nommé finaliste pour l’équipe nationale des États-Unis 2021 et l’équipe olympique américaine de basket-ball masculin le 11 mars.

Johnson, un attaquant de 21 ans, a passé deux ans en NBA à jouer pour les San Antonio Spurs. Il s’est bien comporté en tant que joueur de rôle contre l’Australie lundi, marquant sept points sur 60% de tirs en 13 minutes.

Il s’agit du premier passage de Johnson dans l’équipe senior après avoir joué dans l’équipe nationale junior américaine 2018 pour le Nike Hoop Summit. Il a également participé au minicamp d’octobre de l’équipe nationale junior masculine des États-Unis en 2017.

L’exhibition de l’équipe américaine prévue vendredi soir contre l’Australie a été annulée « par prudence ». Le statut de l’exhibition de samedi contre la République tchèque, la dernière au programme, reste inconnu.

Beal, trois fois All-Star, a disputé 60 matchs et a récolté en moyenne 31,3 points, un sommet en carrière à sa neuvième saison.

Love faisait partie de l’équipe médaillée d’or 2012 à Londres et a terminé sa septième saison avec les Cleveland Cavaliers en 202-21. Il a raté 46 matchs à cause d’une blessure au mollet.