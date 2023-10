La classe de première année est menée par l’attaquant 6-9 Baye Ndongo (Mboro, Sénégal) et comprend 6-3 meneurs Naithan George (Toronto, Ontario) 6-6 en avant Ibrahima Sacko (Conakry, Guinée) et 6-9 en avant Ibrahim Souaré (Conakry, Guinée) .

La classe de transfert comprend 6-4 gardes de deuxième année Amaree Abram (Port Arthur, Texas) d’Ole Miss, attaquant senior 6-7 Tyzhaun Claude (Goldsboro, Caroline du Nord) de Caroline occidentale, centre pour seniors 6-11 ans Ebenezer Dowuona (Accra, Ghana) de NC State, attaquant de deuxième année 6-9 Tafara Gapare (Wellington, Nouvelle-Zélande) du Massachusetts et garde junior 6-7 Kowacie Reeves, Jr. (Macon, Géorgie) de Floride. Tous les transferts, à l’exception de Gapare, ont une expérience de départ significative dans les écoles précédentes, et Gapare a disputé 30 matchs en première année.

La garde junior 6-6 ouvre la voie aux Yellow Jackets Miles Kelly (Stone Mountain, Géorgie) , qui a mené Tech en termes de score (14,4 points par match) et de tir à trois points (.379) et a établi un record d’équipe pour le pourcentage de lancers francs (.898). Le garde senior 6-3 est également de retour Lance Terry (College Park, Géorgie) qui a récolté en moyenne 10,1 points et a réussi 38,8 pour cent de ses tentatives à trois points, garde junior 6-6 Dallan « Deebo » Coleman (Memphis, Tennessee) qui a récolté en moyenne 9,5 points et 2,9 rebonds, et meneur senior 6-3 Kyle Sturdivant (Norcross, Géorgie) qui est de retour pour sa quatrième saison avec les Flats après avoir récolté une moyenne de 8,6 points et mené les Jackets en moyenne de passes décisives (3,3 par match).

Cherchant à redonner à Tech une importance nationale, Stoudamire apporte son expérience de 13 ans en tant que joueur à succès de la NBA, 10 ans d’expérience en tant qu’entraîneur au niveau collégial et quatre ans au niveau NBA. Il a ajouté une classe de transfert de cinq joueurs qui a été classée n°17 ​​au pays par 247Sports et quatre étudiants de première année talentueux à la liste pour 2023-24.

