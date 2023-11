Le basketball féminin en signe quatre le jour de la signature – Basketball féminin – Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – Lors de la Journée nationale des signatures, l’entraîneur-chef du basketball féminin de Georgia Tech, Nell Fortner, a annoncé la signature de quatre Yellow Jackets. La classe de signatures riche en Géorgie comprend quatre natifs d’Atlanta.

Dani Carnegie – 5-9, Garde (Conyers, Géorgie/Grayson High School)

Recrue quatre étoiles par ESPN HoopGurlz, Carnegie est classée troisième recrue la plus élevée de l’État de Géorgie et classée 62e au classement général. Forte contributrice à Grayson High School, la native de Conyers, en Géorgie, a obtenu la reconnaissance de la première équipe 6A de tous les États par l’Atlanta Journal Constitution en 2022. Elle a également été une mention honorable de l’AJC dans la sélection de tous les États 6A en 2021, et plus récemment, lauréate de la première équipe de pré-saison de tous les États de la classe 7A du Sandy’s Spiel GHSA Girls Class 7A 2023-24.

Carnegie est classé n°54 et n°2 dans l’État de Géorgie par Prospects Nation. Elle a joué au basket-ball AAU pour l’équipe suprême FBC avec son collègue signataire, Wright. Carnegie a choisi Georgia Tech plutôt que l’Alabama, Baylor, l’État de Floride, Louisville et le Kentucky.

“Dani peut marquer à n’importe quel niveau dans ce match”, a déclaré Fortner. «C’est une joueuse polyvalente avec sa force physique, sa capacité à tirer à trois distances et sa capacité à jouer les positions de meneur ou de hors-garde. Elle dispose actuellement de nombreux outils et nous continuerons à enrichir ses compétences au fur et à mesure qu’elle suivra notre programme.

Gabbie Grooms – 5-9, Garde (Sharpsburg, Géorgie/Landmark Christian)

Joueuse de l’année 2023 de l’AJC 2A, Grooms a remporté plusieurs distinctions au cours de sa carrière au lycée, notamment les honneurs de la deuxième équipe privée de classe A de tous les États en 2022. Elle a également commencé la campagne 2023-24 en recevant la première de la pré-saison All-State du GHSA Girls Class 4A. reconnaissance de l’équipe par Sandy’s Spiel.

Buteur prolifique à Landmark Christian, amassant plus de 1 000 points en carrière, Grooms a été le joueur de l’année de la région 5 de classe 2A en 2023. Par Prospects Nation, Grooms est une recrue quatre étoiles classée 55e au classement général, 14e au classement général. sa position et n°3 en Géorgie. Grooms a joué au basket-ball AAU pour les All-Stars du Sud-Est, aux côtés de sa collègue signataire, Tianna Thompson.

“Gabbie a joué au basket-ball toute sa vie et sa mère a eu une carrière de joueuse prolifique en Géorgie et professionnellement”, a déclaré Fortner. « Quand Gabbie est sur le terrain, elle a une énergie dans son jeu qui va nous être très précieuse. C’est une solide gardienne de descente qui peut atteindre le bord ou tirer vers le haut pour le sauteur.

Tianna Thompson – 5-10, Garde (Mableton, Géorgie/The Galloway School)

Thompson a aidé l’école Galloway à terminer deuxième de l’État en 2023, l’aidant à se propulser à gagner la reconnaissance de la première équipe de tous les États de pré-saison par Sandy’s Spiel avant la saison 2023-24. Après avoir marqué plus de 1 000 points en carrière à la Galloway School, Thompson a remporté les honneurs de la première et de la deuxième équipe privée de classe A de l’AJC en 2022 et 2021, respectivement. Elle a également été nommée Joueuse de l’année de la région 6B de classe A-DI en 2023.

Thompson est une recrue quatre étoiles de Prospects Nation et la recrue la mieux classée en Géorgie, n°45 au classement général et n°9 à son poste. De plus, Thompson est classé n ° 92 au classement général par Jr. All Star. Elle a choisi Georgia Tech plutôt qu’Auburn, Harvard, Mississippi State et Virginia Tech. Son père, Rich, est membre du Temple de la renommée des sports de Georgia Tech en 2001, après avoir été membre de l’équipe d’athlétisme de 1988 à 1991.

« Autre athlète historique ayant des liens avec Georgia Tech, Tianna est une joueuse de basket-ball polyvalente », a noté Fortner. “C’est une joueuse polyvalente, rapide et rapide, comme Kara Dunn ou Tonie Morgan, et c’est excitant car nous voulons continuer à développer notre programme dans le but d’accélérer le tempo et d’être une équipe polyvalente, et Tianna ajoute à cela.”

Chazadi « Chit Chat » Wright – 5-4, Garde (Decatur, Géorgie/Wesleyan)

Deux fois lauréate de tous les États par l’AJC, Wright a remporté la première équipe 3A de tous les États en 2023 et la première équipe de classe A privée de tous les États en 2022. Elle a remporté le Sandy’s Spiel GHSA Girls Class 3A Preseason All-State. honneurs avant la saison 2023-24. Wright a également remporté les honneurs du joueur de l’année de la région 7 de classe 3A, après avoir marqué plus de 1 000 points en carrière à Wesleyan.

Recrue quatre étoiles par ESPN HoopsGurlz, Wright est classé 79e au classement général et est la quatrième recrue la plus élevée de l’État de Géorgie. Selon Dan Olson Collegiate Girls Basketball Report, Wright est classée n°3 en Géorgie, n°24 à son poste et n°74 au classement général. Elle est une recrue quatre étoiles par Prospects Nation et classée 71e au classement général par Jr. All Star. Wright a choisi Georgia Tech plutôt que Boston College et Vanderbilt.

“Chit Chat est l’un des meneurs les plus excitants que j’ai vu depuis longtemps”, a commenté Fortner. « Je ne peux la comparer à personne car elle est vraiment unique. Elle est peut-être de petite taille, mais elle a un cœur énorme et une capacité à jouer au basket-ball. Sa prise de décision, ses capacités de passe, sa capacité à voir le terrain et son QI élevé en basket-ball seront très importants pour nous.

“Je ne pourrais pas être plus satisfait de cette classe que nous signons”, a conclu Fortner. “Ce sont quatre gardes d’un niveau incroyablement élevé qui sont compétents de tant de manières différentes, ce qui est passionnant en tant qu’entraîneur car vous pouvez faire une multitude de choses quand ils sont tous sur le terrain. Nous sommes enthousiasmés par l’avenir du basket-ball féminin de Georgia Tech et par ce que nous construisons ici alors que nous continuons à développer ce programme.