Le basketball féminin en ajoute quatre dans la promotion de recrutement de 2024

LOS ANGELES – Le basketball féminin de l’UCLA recrute quatre futurs étudiants-athlètes à l’occasion de la Journée nationale de la signature.

“Pouvoir avoir une autre classe parmi les cinq meilleures du pays est un véritable compliment pour mon équipe”, a déclaré l’entraîneur en chef du basketball féminin de l’UCLA de la famille Michael Price. Cori Fermer . “Je suis très reconnaissant envers une équipe extraordinaire qui construit si véritablement des relations et qui est si engagée dans notre mission.”

Les Bruins sont le seul programme collégial avec trois recrues cinq étoiles ou plus de la promotion 2024 engagées à les rejoindre la saison prochaine. ESPN classe l’UCLA au deuxième rang des 10 premières classes du basket-ball universitaire féminin.

“Ces quatre-là sont dynamiques, ils sont déterminés à gagner au plus haut niveau, ce sont de bons étudiants et ils veulent faire une différence dans la communauté”, a déclaré Close. “Ce sont des personnes continues que l’UCLA sera fière de pouvoir représenter.”

Elina Aarnisalo – Lycée secondaire supérieur Mäkelänrinne (Helsinki, Finlande)

L’UCLA ajoute un autre étudiant-athlète international à sa liste dans la promotion de recrutement de 2024 ; Elina Aarnisalo, de Finlande, signe avec les Bruins après s’être engagée verbalement envers l’UCLA en mai 2023. “J’étais en train de recruter cet été et un entraîneur-chef très talentueux m’a dit : ‘Elina va faire la différence dans votre programme'” a relayé l’entraîneur Close. “C’est une excellente facilitatrice, elle est agressive, c’est une excellente tireuse et passeuse, elle arrive sur la ligne des lancers francs, c’est juste une joueuse d’impact. Nous sommes vraiment chanceux de l’avoir.”

Le gardien de 5 pieds 10 pouces a joué dans la Korisliiga finlandaise avec HBA-Marksy, avec une moyenne de 19,5 points, 5,0 rebonds, 4,0 passes décisives et 2,7 interceptions par match. Elle est actuellement inscrite au Kangoeroes Basket Mechelen dans la Ligue BNXT, la première division belge de basket-ball féminin. L’arrière finlandais a réalisé en moyenne 12,5 points, 4,5 rebonds, 5,0 passes décisives et 1,3 interceptions sur 46,7% de tirs avec les Kangoeroes lors de l’Eurocoupe 2023-24. Aarnisalo a illuminé la situation de l’extérieur, tirant à 62,5% à distance (5-8 3FG) en quatre matchs joués.

Aarnisalo a mené son équipe en marquant avec 17,9 points lors des Championnats d’Europe féminins FIBA ​​U18 2022. Elle a ajouté 4,9 rebonds, 4,0 passes décisives et 2,0 interceptions par match à sa ligne de statistiques.

Avary Cain – Lycée Saint Joseph (Orcutt, Californie)

Avary Cain reste près de chez lui ; le natif de Santa Maria, en Californie, parcourra moins de 200 miles pour rejoindre l’UCLA avec la classe de recrutement de 2024.

“Avary veut être génial”, a déclaré Close. “Elle va avoir un impact immédiat avec sa longueur et ses qualités athlétiques en tant que défenseure, mais elle est aussi une très bonne tireuse à longue distance. Nous nous sommes engagés à pouvoir étendre le terrain et à avoir de la cohérence au-delà de l’arc, et Je pense que son potentiel – elle ne fait qu’effleurer la surface, mais Avary est déjà une joueuse d’impact de haut niveau.

La garde cinq étoiles a été remarquable pour Saint Joseph au cours de son parcours au lycée ; elle est arrivée en beauté sa première année, avec une moyenne de 19,9 points, 5,2 rebonds, 4,2 passes décisives et 3,9 interceptions par match au cours de sa première saison. Plus récemment, Cain a récolté 21,1 points, récupéré 7,0 rebonds, lancé 2,8 passes décisives et réussi 3,5 interceptions par match au cours de sa campagne junior.

Kendall Dudley – Sidwell Friends School (Centreville, Virginie)

L’aile de 6 pieds 2 pouces de la Sidwell Friends School s’est engagée dans le basketball féminin de l’UCLA en direct sur ESPNU en avril 2023, devenant ainsi la première joueuse du secondaire à s’engager en direct sur ESPN.

5 ?? Kendall Dudley (n°13 de l’espnW Super 60) s’est engagée envers l’UCLA #gobruins?? — Elle est la PREMIÈRE joueuse de lycée à s’engager en direct sur ESPN pic.twitter.com/XO5JGrheCk – Centre sportif SUIVANT (@SCNext) 7 avril 2023

Joueur utilitaire polyvalent, Dudley joue dur et remplit la feuille de statistiques. “Quand les gens me parlent de Kendall Dudley, ils disent ‘cette enfant est une gagnante et elle fait des jeux gagnants'”, a déclaré Close. “Chaque fois que vous la regardez jouer, elle rend tout le monde meilleur autour d’elle. Kendall est une grande joueuse polyvalente – elle peut jouer à plusieurs postes, elle peut garder plusieurs endroits. C’est une excellente slasheuse, une excellente défenseure, elle parvient au lancer franc. et elle est une très bonne rebondeuse. Ses compétences offensives vont continuer à monter en flèche parce qu’elle a également une éthique de travail d’élite.

En première année, l’ailier cinq étoiles a récolté en moyenne 8,8 points, 7,5 rebonds et 2,3 interceptions par match, aux côtés de son coéquipier de l’époque. Kiki Riz chez Amis Sidwell. Après le départ de Rice, Dudley a vu une augmentation du nombre de minutes et de la production – en tant que junior, Dudley avait en moyenne 9,6 points, 8,0 rebonds, 4,1 passes décisives et 2,7 interceptions par match.

Zania Socka – École des amis de Sidwell (Silver Spring, Maryland)

Zania “Big Z” Socka se classe 26eème dans le classement de recrutement HoopGurlz 2024, selon espnW.

“Zania Socka comprend peut-être la mission de notre programme mieux que quiconque dans la classe”, a déclaré Close. “La raison pour laquelle elle était si engagée envers l’UCLA était notre engagement au service de la communauté – elle a déjà une fondation pour les femmes en Afrique de l’Ouest, est-ce impressionnant pour quelqu’un de 17 ans ?”

L’attaquante cinq étoiles est une ailière athlétique, à l’aise avec le ballon dans les mains et qui peut finir des deux côtés du panier. C’est une grande multi-positions qui bouge ses pieds et cherche à protéger le bord du côté défensif, ayant un impact sur le jeu avec sa longueur et ses efforts. Socka cherche à retrouver ses coéquipiers de Sidwell Friends, Dudley et Rice dans un uniforme Bruin.

“Big Z est un rebondeur d’élite, un excellent filtreur et un défenseur incroyable”, a déclaré Close. “Ce qui la rend si idéale pour nous, c’est son engagement et son éthique de travail pour s’améliorer de jour en jour, son véritable désir d’utiliser sa plateforme pour avoir un impact sur les autres, et elle est une coéquipière d’élite. Big Z en sera une. de ces personnes qui font passer votre équipe de très bons individus à une grande équipe.

Socka de 6 pieds 3 pouces a joué au basket-ball de club dans le circuit Nike Girls EYBL 2023 avec Dudley pour l’équipe Durant 17U, avec une moyenne de 14 points et 6,4 rebonds par match en 16 matchs suivis par Synergy Sports. Socka et Dudley ont également remporté ensemble le championnat d’État 2023 à Sidwell Friends.