Le basketball féminin des Huskies accueille le crossover GLIAC/GLVC

HOUGHTON, Mich.. – L’équipe féminine de basket-ball de Michigan Tech devrait accueillir le crossover GLIAC/GLVC vendredi et samedi. Le tournoi met en vedette les ennemis du GLVC, William Jewell et Lewis, ainsi que l’adversaire du GLIAC, le nord du Michigan. Les Huskies ouvriront la saison 2023-24 contre William Jewell vendredi à 18h avant d’affronter Lewis samedi à 18h.

Regarder Les Huskies

À propos des cardinaux

William Jewell entre dans la saison 2023-24 sous l’ère Kyley Bachand, entamant sa première saison à la tête des Cardinals. Bachand voit huit joueurs qui ont participé à au moins 26 matchs il y a une saison, mis en évidence par Emree Zars, lauréate de l’équipe GLVC All-Freshman. L’attaquant avait une moyenne de 9,7 points et 6,3 rebonds il y a une saison, réalisant quatre doubles-doubles.

Les Cardinals sont jeunes, avec seulement deux seniors sur la liste 2023-24 : Libby Arnold et Katie Knock. Arnold a disputé les 30 matchs il y a une saison et a récolté en moyenne 10,2 points par match en deuxième année. Jewell accueille cet automne trois nouveaux arrivants, tous originaires de l’Iowa, à Ellie Knock, Averi Porter et Ella Bockenstedt.

Les Cardinals ont été classés 14e dans le sondage des entraîneurs de pré-saison GLVC.

À propos des dépliants

Lewis entre dans la saison en recevant des votes dans le sondage des 25 meilleurs entraîneurs de pré-saison de la WBCA alors que Kiesha Newell revient pour sa deuxième saison à la tête des Flyers. À sa première saison à la barre des Flyers, Newell a obtenu une fiche de 21-11 au total pour terminer deuxième de la saison régulière du GLVC, ainsi que du tournoi de conférence, avant de profiter d’un voyage au NCAA Midwest Regional.

De plus, Lewis renvoie les joueurs nommés dans les équipes All-GLVC. Grace Hilber a remporté son deuxième honneur consécutif de la première équipe All-GLVC, tandis que Kathryn Schmidt a remporté son troisième prix All-GLVC et sa première saison, remportant l’honneur de la première équipe.

Dans la deuxième équipe All-GLVC se trouvaient Jenna Badali, qui a également remporté le prix GLVC Freshman of the Year en 2020-2021, et Taylor Gugliuzza, qui a remporté cet honneur pour la deuxième saison consécutive.

Les Flyers ont été choisis pour remporter le GLVC lors du sondage des entraîneurs de pré-saison, remportant huit votes de première place.

À propos des Huskies

Michigan Tech a été choisi pour terminer troisième dans le sondage des entraîneurs de pré-saison du GLIAC, tandis qu’Isabella Lenz a été choisie pour faire partie de la première équipe All-GLIAC de pré-saison.

Les Huskies en retournent 11 tout en ajoutant quatre nouveaux venus à la campagne 2023-24. La saison dernière, Tech a présenté une fiche de 14-0 à domicile, battant deux équipes classées en plus d’une impressionnante victoire de 61-46 contre Minnesota Duluth le 26 novembre.

L’entraîneur-chef Sam Clayton entame sa sixième saison à la tête des Huskies et est invaincu lors des premiers matchs de la saison (5-0).

Tech renvoie les vétérans Sara Dax, Katelyn Meister et Alex Rondorf. Le trio a disputé plus de 80 matchs pour le Black & Gold avec plus de 50 départs chacun. La saison dernière, Rondorf a été nommé lauréat de la deuxième équipe All-GLIAC et de l’équipe défensive All-GLIAC.

La garde junior Isabella Lenz, qui a été nommée dans la première équipe All-GLIAC, en plus d’être membre de l’équipe défensive All-GLIAC, rejoint Rondorf sur la liste All-Conference.

Lenz a mené les Huskies en minutes (31,1) et en points (13,8) tout en marquant à deux chiffres lors d’un sommet d’équipe de 26 matchs il y a la saison.