L’équipe féminine de basket-ball Duke termine sa saison 2020-2021 après seulement quatre matchs, en raison des inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus, a annoncé l’école vendredi soir.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Associated Press.

«Les étudiantes-athlètes de l’équipe féminine de basket-ball Duke ont pris la décision difficile de conclure leur saison en cours en raison de problèmes de sécurité», a déclaré Michael Schoenfeld, vice-président des affaires publiques et des relations gouvernementales et directeur des communications de l’Université Duke.

«Nous soutenons leur décision, car nous avons soutenu les choix faits par tous les étudiants-athlètes de Duke pendant cette période sans précédent. Duke maintiendra notre calendrier actuel de compétitions dans d’autres sports et continuera d’observer nos protocoles rigoureux de santé et de sécurité, qui incluent des tests quotidiens pour tous les étudiants-athlètes et sont basés sur les conseils d’experts médicaux de premier plan.

L’équipe masculine de basket-ball, entraînée par Mike Krzyzewski, devrait poursuivre sa saison 2020-2021 malgré la suppression des deux dernières semaines de la saison sans conférence pour permettre aux joueurs de rentrer chez eux dans leurs familles.

L’équipe féminine, dirigée par l’entraîneur de première année Kara Lawson, a interrompu ses activités depuis le 16 décembre après deux tests COVID-19 positifs et la recherche de contacts au sein du groupe de voyage des Blue Devils. Duke avait débuté 3-1 et reporté les matchs contre Miami, North Carolina State et UNC Wilmington. Le prochain match prévu de l’équipe était contre Louisville jeudi.

Le programme de basketball féminin Duke est le premier de toutes les écoles Power Five à ne pas terminer sa saison après l’avoir commencé. L’Ivy League a décidé de ne pratiquer aucun sport d’hiver en novembre. Plusieurs autres écoles plus petites ont choisi de ne pas participer à la saison, mais elles n’étaient pas en lice pour les tournois de la NCAA comme les Blue Devils.

Lawson a été embauché en juillet et avait précédemment déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions jouer maintenant. C’est mon opinion là-dessus. »

Le virus a déjà provoqué l’annulation ou le report de nombreux matchs au cours du premier mois de la saison. D’innombrables équipes ont été en pause en raison de tests positifs dans leurs programmes. La NCAA a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle prévoyait de disputer son tournoi féminin de Division I dans une seule zone géographique, San Antonio étant le premier choix.

