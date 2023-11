Le basketball féminin chute à Texas Tech lors de l’ouverture de la saison

LUBBOCK – L’équipe féminine de basket-ball Vaqueros de l’Université du Texas Rio Grande Valley (UTRGV) s’est inclinée 95-53 face aux Red Raiders de l’Université Texas Tech lors de leur ouverture de saison mardi à la United Supermarkets Arena.

Les Vaqueros (0-1) étaient menés par Senior Mele Kailahi et junior Arianna Sturdivant qui ont tous deux marqué 11 points. Junior Kade Hackerott a ajouté neuf points avec trois rebonds et junior Iyana Dorsey a marqué huit points.

Les Red Raiders (1-0) ont été menés par Jasmine Shavers qui a marqué 26 points avec sept rebonds et deux passes décisives. Bailey Maupin a ajouté 16 points avec six rebonds et Elina Arike a marqué 11 points.

Les Red Raiders sont sortis sur une séquence de 16-1 devant les juniors Arianna Sturdivant a réussi un tir à trois points pour le premier panier du match des Vaqueros. Dorsey a réalisé un lay-up qui a porté le score à 19-6 avant que les Red Raiders ne terminent le premier quart-temps sur une séquence de 6-0.

Texas Tech a ensuite marqué les 10 premiers points du deuxième quart-temps avant les juniors Kade Hackerott couper dans la voie pour faire un lay-up puis un étudiant en deuxième année Charlotte O’Keefe a marqué trois points pour porter le score à 35-11, mais les Red Raiders ont pris l’avantage 62-15 à la mi-temps.

Les Vaqueros ont eu une meilleure performance en seconde période en dominant les Red Raiders en seconde période 38 à 33. L’UTRGV a obtenu des lay-ups consécutifs de Sturdivant et O’Keefe qui ont lancé une série de 9-4 qui a porté le score à 70. -22.

Plus tard en troisième, junior Foi Phillips a marqué trois points lors de ses débuts à l’UTRGV, puis c’est Hackerott qui a ramené les Vaqueros à 80-34 avec un lay-up pour clôturer le quart-temps.

Kailahi a mené les Vaqueros en quatrième en marquant sept de ses 11 points au cours du quart en réalisant quatre lancers francs et en marquant trois points pour souligner la seconde mi-temps.

Les Vaqueros seront de retour en action vendredi lorsqu’ils accueilleront la Florida International University à 18h30 au UTRGV Fieldhouse dans le cadre du WAC/CUSA Challenge. Vendredi soir aura lieu la Soirée d’appréciation militaire où les anciens combattants et les militaires actifs bénéficieront d’une entrée gratuite ainsi que de billets à 6 $ pour leur famille et leurs amis. Les vétérans seront reconnus pendant l’hymne national et à la mi-temps.

Les billets peuvent être achetés en ligne sur GoUTRGV.com/Tickets ou en contactant l’équipe de la Billetterie UTRGV Athlétisme de Eddie Galvan(956-222-2935) et Ryela Rodriguez (956-329-0884) par téléphone ou par e-mail à [email protected].

