Le basketball des garçons de Yorkville se qualifie pour la finale du tournoi Strombom – Shaw Local

BASKET GARÇONS

Yorkville 39, Dundee-Crown 31

Jory Boley a marqué 10 points pour les Foxes (2-0), qui se sont qualifiés pour affronter Burlington Central à 19h30 samedi pour le titre du tournoi Strombom.

Les renards gagnent ce soir 39-31 contre Dundee Crown. Jory Boley a mené les Foxes avec 10 points. Effort total de l’équipe pour revenir et répondre à l’adversité pour passer à 2-0. Fier de ce groupe ! En route pour le championnat demain contre Burlington Central à 19h30.

Newark 64, Sainte-Anne 42

Zach Carlson a récolté 19 points, 15 rebonds et quatre tirs bloqués, Jake Kruser 13 points, quatre passes et trois interceptions et Cole Reibel neuf points et trois interceptions pour Newark.

Rochelle 54, Sandwich 49

Austin marque 15 points et 5 rebonds, Evan Gottlieb 12 points, 4 rebonds et 3 passes et Owen Sheley 10 points et 8 rebonds pour Sandwich (0-2).

Vie Chrétienne 52, Plano 49

Davione Stamps et AJ Johnson ont chacun marqué 15 points pour Plano (0-2).

Winter Haven (Fal.) 90, Yorkville Christian 41

David Douglas Jr. a récolté 22 points, sept rebonds et trois contres pour les Mustangs (0-3) au Kevin Brown Memorial Tournament.

Oswego 70, Downers Grove Sud 57

Les Panthers (1-3) ont remporté leur dernier match au tournoi Hoops for Healing.