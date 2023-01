Le basket féminin de Nazareth dépasse Batavia – Shaw Local

BASKET FILLES

Nazareth 58, Batavia 39

Grace Carstensen a marqué 18 points, Olivia Austin 14 et Danielle Scully huit pour Nazareth (19-1).

Plainfield Nord 50, Willowbrook 47

Rimon Kari a marqué 13 points et Elle Bruschuk et Sara Stout en ont chacune marqué 12 pour Willowbrook au Coach Kipp Hoopsfest.

Hinsdale Sud 52, Normal Ouest 47

Mary Lavorato a récolté 17 points, huit passes décisives et quatre interceptions et Maeve Savage 16 points et neuf rebonds pour les Hornets au tournoi DeKalb MLK.

Burlington Central 47, Hinsdale Sud 28

Mary Lavorato a récolté neuf points et cinq rebonds pour les Hornets.

BASKET GARÇONS

Hinsdale Central 59, Saint-Charles Nord 41

Ben Oosterbaan a marqué 22 points et Chase Collignon en a ajouté 14 pour Hinsdale.

Oak Park-River Forest 63, York 62 (OT)

AJ Levine a marqué 36 points pour les Dukes dans la défaite.

Parc du lac 46, Glenbard Ouest 31

Tournoi Wheaton Warrenville South MLK

Wheaton Warrenville Sud 56, Plainfield Sud 36

Lindblom 65, Morton 61

WW Sud 57, Lake Forest Academy 37

Morton 63, Glenbard Nord 58