Le basket de Pitt bouleverse Virginia de 3, le numéro de Damar Hamlin, après avoir rendu hommage à Bills DB

3 janvier 2023 ; Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis ; Un message de tableau de bord à l’appui des Bills de Buffalo blessés et de l’ancien arrière défensif des Panthers de Pittsburgh Damar Hamlin est affiché au cours de la première mi-temps entre les Panthers de Pittsburgh et les équipes de basket-ball des Virginia Cavaliers au Petersen Events Center. Crédit obligatoire : Charles LeClaire – USA TODAY Sports

Le basket-ball de Pitt a rendu hommage à l’ancienne star du football des Panthers Damar Hamlin après sa terrible blessure, puis a bouleversé Virginia de 3, son numéro à Pitt.

Dans l’adaptation cinématographique de Boule d’argent, Brad Pitt dans le rôle de Billy Beane propose un adage emblématique vers la fin du film : “Comment ne pas être romantique à propos du baseball ?” Mais vraiment, la meilleure itération est de savoir comment ne pas être romantique à propos du sport. Le basket de Pitt en était la preuve mardi soir.

Un jour après que l’ancien arrière défensif vedette des Pittsburgh Panthers, maintenant avec les Buffalo Bills, a fait un arrêt cardiaque sur le terrain pendant Monday Night Football et a dû se faire administrer la RCR avant d’être transporté dans un hôpital de Cincinnati, l’équipe des cerceaux des Panthers était en action contre un Équipe de Virginie classée n ° 11.

Avant le match, cependant, Pitt a rendu hommage à Hamlin avec un hommage touchant.

Ce n’était que le début d’une nuit et d’un moment irréels.

Le basket-ball de Pitt bouleverse la Virginie de manière poétique après avoir rendu hommage à l’ancien DB des Panthers Damar Hamlin

Pitt, non classé avant le match, a déployé un effort fougueux et a conservé une avance de six points dans les derniers instants. C’est alors que le garde des Cavaliers Reece Beekman a frappé un soulèvement de dernière seconde sans signification qui a finalement donné aux Panthers une victoire 68-65. Une victoire en trois points.

Damar Hamlin portait le n ° 3 à Pitt.

C’est ce genre de moments que même les scénaristes hollywoodiens ne pouvaient concocter. Un programme profondément ébranlé par une blessure et un incident touchant l’un des leurs remporte une victoire capitale de façon poétique.

Ce fut également une victoire massive pour Pitt Basketball, une équipe qui a même eu du mal à atteindre .500 ces dernières années, qui se situe maintenant à 11-4, 3-0 dans le jeu de l’ACC et a des victoires sur la Caroline du Nord et la Virginie à son actif.