Le basket de Memphis perd encore à Tulane

NOUVELLE-ORLÉANS — Le basket-ball de Memphis l’a encore ramené au fil du temps.

Et encore une fois, les Tigres ont perdu.

Le n°12 Memphis (15-4, 4-2 AAC) menait par sept points, mais Tulane (12-6, 3-3) s’est imposé 81-79 dimanche. Les Tigres, après avoir remporté 10 victoires consécutives, ont également perdu jeudi contre le sud de la Floride au FedExForum. C’est la troisième fois consécutive que Memphis perd au Devlin Fieldhouse de la Fogelman Arena.

Les Tigres ont eu une chance tardivement de gagner le match ou de l’envoyer en prolongation. Avec Tulane en avance de 81-79 et 14,0 secondes au compteur, David Jones a réussi deux tentatives à 3 points. Le premier a raté la cible, mais le ballon a été renvoyé vers Jones. Il a tenté de frapper le but gagnant à la fin du temps imparti, mais il a été bloqué par Jaylen Forbes.

«C’est ce que j’ai conçu», a déclaré l’entraîneur Penny Hardaway. « J’avais (Jahvon Quinerly) avec le ballon sur l’aile. (Nous avons éliminé) Nae’Qwan Tomlin, et si (Quinerly) n’aimait pas David, il avait toute l’équipe. Il l’a donné à David, David l’a bien regardé. Il n’y est tout simplement pas parvenu. »

Jones a terminé avec 32 points pour mener Memphis, tandis que Sion James a rythmé la vague verte avec 22 points.

James a réussi l’un des plus gros paniers du match pour Tulane, un tir à 3 points grand ouvert depuis le corner qui a donné une avance à l’équipe locale à 2:22 de la fin, ce qui a fait basculer tout l’élan vers la vague verte.

“David pensait que (Jaylen) Forbes allait lancer le ballon à (Kevin) Cross (sur le jeu dans les limites du terrain)”, a déclaré Hardaway. « Parce que c’est ce qu’il fait. (Mais) il l’a simulé à Cross et David a opté pour le vol.

Voici cinq points à retenir du match de dimanche.

Le turnover est un problème

Memphis avait mieux réussi à prendre soin du ballon ces dernières semaines, en commettant 13 ou moins lors de chacun des trois derniers matchs.

Mais cette tendance ne s’est pas répercutée sur Tulane. Les Tigers ont terminé avec 14 revirements, le plus depuis qu’ils en ont craché 21 contre Tulsa.

Le meneur Jahvon Quinerly a lutté puissamment, totalisant à lui seul six revirements.

Malcolm Dandridge : Sultan du Swat ?

Malcolm Dandridge a joué au basket inspiré contre la Green Wave.

Lors du premier match depuis que le centre Jordan Brown a rejoint l’équipe (après une absence de 11 matchs), Dandridge a donné à la plus petite formation de Tulane des ajustements aux deux extrémités du terrain.

Le senior de cinquième année a égalé un sommet de la saison avec 13 points et bloqué huit tirs, un sommet en carrière. Le record scolaire pour la plupart des blocs en un seul match est de neuf (David Vaughn). Seuls Vaughn et Keith Lee ont enregistré plus de huit blocs dans un match pour les Tigers.

“J’ai l’impression qu’ils ont raté environ deux de mes blocs”, a déclaré Dandridge. “Je dois me souvenir et me rappeler, parce que j’ai tendance à être préoccupé par la victoire et le jeu aussi, vous savez, c’est juste une bénédiction d’être ici. J’ai subi des opérations chirurgicales. J’ai vécu des choses qui Je ne devrais même pas être capable de faire ce que je fais sur le terrain.”

Brown n’a pas joué contre Tulane.

“(Le retour de Brown) s’est produit simplement avec les gars qui l’ont suivi, ont discuté et réglé les choses – pour le ramener dans le giron”, a déclaré Hardaway. «Il voulait faire quelques répétitions, 5 contre 5 avant de jouer un match. J’ai respecté cela.

La défense s’ajuste, ralentit Tulane, puis s’effondre tardivement

La prédilection des Tigers à abandonner les entraînements en ligne droite et à aider inutilement a été peut-être leur faiblesse la plus évidente cette saison.

Il semblait que ces malheurs allaient continuer dimanche. Tulane – la meilleure attaque que l’AAC a à offrir jusqu’à présent, a fait son chemin avec Memphis dès le début – réussissant six de ses 12 premières tentatives de placement, y compris ses trois essais à 3 points au cours de cette séquence.

Ensuite, les choses ont changé. Au cours des 12 dernières minutes de la première mi-temps, la Vague Verte a réussi trois tirs sur le terrain en 18 tentatives. Ce total comprenait un effort de 1 sur 8 au-delà de l’arc au cours des dernières 16 :10 de la première mi-temps.

La seconde mi-temps a été une histoire bien différente, lorsque Tulane a entaillé Memphis pour 47 points sur 51,7% de tirs.

L’écart des lancers francs apparaît tôt

Alors, comment Tulane est-il resté là-dedans ? Lancers gratuits.

L’équipe avec le troisième meilleur taux de lancers francs du pays était de 12 sur 15 en première mi-temps. Pendant ce temps, les Tigres n’ont effectué que deux déplacements jusqu’à la ligne, ne coulant qu’une seule de leurs quatre tentatives.

En première mi-temps, Memphis a été sifflé pour 11 fautes personnelles, tandis que Tulane en a commis huit.

Jaykwon Walton est blessé

Jaykwon Walton a rapidement secoué sa sortie fragile contre le sud de la Floride (deux points sur 1 tir sur 6) avec un bon départ contre Tulane.

Walton a inscrit trois tirs à 3 points au cours des cinq premières minutes du match, reprenant là où il s’était arrêté à Wichita lorsqu’il s’est connecté sur un record de six tirs à 3 points. Il a marqué 11 points en 17 minutes. Mais, alors que l’équipe se rendait aux vestiaires, Walton semblait souffrir et privilégier son côté droit.

Il n’a pas joué le reste du match.

“Je n’ai pas vu Jaykwon Walton se blesser”, a déclaré Hardaway. « Il faisait un excellent match comme à Wichita. Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé. Je suppose que je ne le saurai pas avant de regarder un film. (Il) a dit quelque chose à propos de ses côtes.

Jonathan Pierre, qui n’a pas fait le déplacement en raison d’une maladie, était absent de tout le match pour les Tigres. Nicholas Jourdain a également été malade cette semaine. Jourdain ne s’est pas entraîné samedi et a joué moins de minutes que d’habitude.

