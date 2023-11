Le basket-ball UVA survit aux Florida Gators à Charlotte, 73-70

Lors du premier test de la saison, les Virginia Cavaliers ont réussi à remporter une importante victoire contre les Florida Gators, 73-70.







Beaucoup de choses seront écrites dans les prochains jours sur la performance des Hoos en 2ème mi-temps, qui les a vu mettre en place un schéma similaire à celui des dernières années, qui les a vu prendre une grosse avance seulement pour que l’adversaire revienne. et attachez-le ou prenez les devants.

A la mi-temps, dans une première partie de jeu aller-retour, les Hoos ont réussi à prendre une avance de 4 points, 39-35. Beekman a rythmé le club avec 10 points sur 4-8 sur le terrain dont 2 tirs à trois sur seulement 3 tentatives. Le nouveau venu Andrew Rohde a réalisé une impressionnante première mi-temps de +5 avec 7 points sur 3-5 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions. Le nouveau venu Dante Harris a marqué 6 points sur un impressionnant tir de 3-3 avec 3 rebonds offensifs.

En seconde période, malgré une avance de 11 points, l’une des sécheresses de score de Virginie qui ont tourmenté l’équipe au cours des dernières années a levé la tête sous la forme d’une course de 12-0 en Floride qui les a vu prendre un 55-. 54 d’avance à 8 minutes de la fin. Au cours de cette période, les Hoos sont restés plus de 6 minutes sans panier tandis que la Floride a continué à appuyer et à attaquer le verre offensif.

Au final, les Cavaliers ont remporté la victoire grâce à une meilleure défense que les Gators. Blake Buchanan et Jacob Groves ont dominé l’offensive avec respectivement 14 et 10 points. Buchanan lui-même a tiré 16 lancers francs dans la seule seconde mi-temps, en réussissant 10. Alors que Buchanan et Groves jouaient du côté offensif, Beekman et McKneely, dont UVA a besoin pour afficher des chiffres, étaient un total de 3 sur 12 aux tirs pour un total de 8 points entre les deux.

Peut-être que l’histoire du jeu et quelque chose que l’UVA devra corriger à l’avenir est le tir aux lancers francs et le rebond défensif. Pendant les périodes sèches que les Hoos ont connues en seconde période, un mauvais lancer franc et la capacité de la Floride à attaquer le verre ont permis aux Gators de revenir dans le match et d’y rester jusqu’au bout.

Au final, UVA n’a tiré qu’à 58 % (14-24) du côté caritatif et a permis à la Floride de récupérer 21 rebonds offensifs. Une grande partie de cela peut probablement être attribuée à l’inexpérience de Blake Buchanan. La première année, bien qu’il ait réussi des lancers francs cruciaux au cours de la séquence qui ont finalement aidé l’UVA à remporter le match, il en a raté de nombreux qui auraient pu aider l’UVA à sceller la victoire au milieu de la seconde mi-temps. Son expérience et sa prise de poids l’aideront sur le long terme sur les planches sans aucun doute.

Mais dans l’ensemble, il s’agissait du deuxième match de la saison d’UVA avec une rotation de 8 joueurs avec 5 nouveaux arrivants (Bond inclus). Une victoire sur un site neutre contre une équipe du top 50 kenpom devrait aider cette équipe à long terme et aider le tournoi d’UVA à reprendre en mars.

