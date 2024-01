Le basket-ball masculin d’UConn vole la première place du dernier Power 36

Avec sept surprises dans le top 10 la semaine dernière, la deuxième semaine de janvier s’est déguisée en première semaine de mars. Andy Katz reclasse ses 36 meilleures équipes suite à la folie.

UConn (6) : Les Huskies étaient la seule tête de série potentielle n°1 qui n’a pas perdu la semaine dernière, avec des victoires à Xavier et contre Georgetown. Purdue (1) : Les Boilermakers ont perdu au Nebraska, puis ont anéanti Penn State pour conserver son statut de tête de série possible. Caroline du Nord (5) : Les Tar Heels continuent de faire partie des meilleurs de l’ACC avec des victoires à NC State et contre Syracuse. Kansas (2) : Les Jayhawks ont été stupéfaits à l’UCF mais ont ensuite rebondi pour battre l’Oklahoma. Tennessee (9) : Les Vols ont partagé la semaine avec une défaite à Mississippi State et une victoire à Géorgie. Memphis (7) : Les Tigers ont marqué plus de 100 points lors de victoires contre l’UTSA et à Wichita State. Duke (8) : Les Blue Devils ont écrasé Pitt sur la route et ont vengé une défaite en début de saison contre Georgia Tech. Auburn (11) : Auburn a éliminé Texas A&M et LSU pour rester au sommet de la SEC avec son rival Alabama. Wisconsin (12) : Les Badgers ont gagné à Ohio State puis ont repoussé Northwestern. Kentucky (4) : Les Wildcats ont éliminé le Missouri mais ont ensuite perdu en prolongation contre Texas A&M à College Station. Baylor (28) : Baylor est de retour avec des victoires contre BYU et Cincinnati dans le Big 12. TCU (NR) : Les Horned Frogs ont réalisé une excellente semaine en battant Oklahoma et Houston à domicile. Houston (3) : Les Cougars ont découvert que la vie dans le Big 12 est difficile avec des défaites à Iowa State et à TCU. Alabama (NR) : La marée tourne en faveur de Nate Oats. L’Alabama est invaincu lors des victoires de la SEC contre la Caroline du Sud et dans l’État du Mississippi. Oklahoma (10) : Les Sooners ont connu une semaine difficile en perdant à TCU et au Kansas. Arizona (16) : Les Wildcats continuent d’être difficiles à cerner avec une victoire à domicile contre l’Utah et une défaite à l’extérieur contre l’État de Washington et sont désormais à deux matchs de l’Oregon. Marquette (13) : Les Golden Eagles ont perdu deux fois de suite, à Seton Hall et contre Butler. Illinois (14) : Les Illini ont éliminé Michigan State mais ont ensuite été stupéfaits à domicile par le Maryland. Seton Hall (21) : Les Pirates continuent d’être des guerriers de la route avec des victoires à Georgetown et Butler. Utah State (29) : Les Aggies continuent d’être en tête du classement du MWC avec des victoires contre le Wyoming et à l’UNLV. Ole Miss (20) : Les Rebels sont sortis d’une défaite à l’extérieur au Tennessee pour battre la Floride et Vanderbilt à domicile. Texas Tech (NR) : Les Red Raiders ont une fiche de 3-0 dans le Big 12 après des victoires contre Oklahoma State et Kansas State. Dayton (34) : Dayton a disputé un match et a battu Duquesne sur la route pour porter une fiche de 3-0 dans l’A-10 et de 13-2 au total. Oregon (25) : Les Ducks ont une fiche de 5-0 dans le Pac-12 après avoir gagné dans l’État de Washington et battu Cal. Iowa State (NR) : La magie Hilton était pleinement visible avec des victoires contre Houston et Oklahoma State. Creighton (18) : Les Blue Jays ont battu St. John’s par un à domicile et en ont maintenant remporté quatre de suite. St. John’s (24) : Le Red Storm a battu Providence par deux et a presque réussi la surprise à Omaha, avant de perdre par un contre Creighton. Villanova (NR) : Les Wildcats ont perdu contre St. John’s mais ont ensuite battu DePaul. Nouveau-Mexique (33) : Les Lobos ont subi une défaite décevante à l’UNLV mais se sont ensuite enfuis de l’État de San Diego au Pit. San Diego State (15) : Les Aztèques en avaient remporté sept de suite avant la défaite face aux Lobos. Wake Forest (17) : Les Demon Deacons en avaient remporté neuf de suite avant de perdre à Florida State. Mais Wake a ensuite facilement repoussé Virginia à domicile. Northwestern (22) : Les Wildcats ont gagné à Penn State et ont effectué un parcours tardif au Wisconsin avant de tomber. Nebraska (31) : Les Huskers ont remporté une victoire signée contre Purdue avant de tomber à plat dans l’Iowa. Pourtant, l’équipe des Huskers semble digne de la NCAA. Michigan State (27) : Il manquait une possession aux Spartans pour gagner à Champaign, puis ils ont sprinté devant Rutgers dimanche. Clemson (26) : Les Tigers ont stoppé la glissade de trois matchs avec une victoire à domicile contre le Boston College. Boise State (NR) : Ne regardez pas maintenant, mais le MWC compte au moins six joueurs avec Boise State lors de ses trois premiers matchs du MWC, y compris des victoires contre l’État du Colorado et au Nevada.

Abandonné: Caroline du Sud (19), État du Colorado (30), État de l’Ohio (32), Cincinnati (23), Gonzaga (35), Nevada (36)

À l’étude : FAU, JMU, Géorgie, État du Mississippi, Saint Mary’s.

👏🏼 L’UCF et l’État du Mississippi enregistrent les 10 meilleurs doublages

Meilleurs jeux de la semaine du 15 janvier

Purdue à Indiana, mardi : Les Hoosiers ont balayé les Chaudronniers la saison dernière. Purdue a quand même remporté les titres de la saison régulière et du tournoi Big Ten. Mais le balayage avait une durée de vie. Une victoire contre Purdue cette saison aura encore plus de sens pour l’Indiana cette saison. Les Hoosiers ont désespérément besoin d’améliorer leur CV fragile. Purdue doit maintenant rester avec les Big Ten invaincus des Badgers du Wisconsin. Alabama au Tennessee, samedi : The Tide a rectifié les difficultés du début de saison et est désormais à nouveau un concurrent de la SEC. La même chose est vraie pour les Vols. Ce sont désormais deux des quatre meilleures équipes de la SEC avec Kentucky et Auburn. Creighton à UConn, mercredi : Les Bluejays étaient censés être un challenger de premier plan pour les Huskies. Ils le peuvent toujours, mais battre UConn sur la route contribuerait grandement à ce que cela devienne une réalité. État de l’Utah au Nouveau-Mexique, mardi : Les Aggies ont utilisé un jeu de cinq points pour gagner à l’UNLV et rester au sommet du classement tandis que les Lobos ont fait un effort remarquable pour éliminer l’État de San Diego à domicile. Ce sont deux des meilleures équipes d’un MWC chargé. St. John’s à Seton Hall, mardi : Ce sera sûrement à nouveau une rivalité houleuse. Les deux équipes ont déjà remporté d’importantes victoires en conférence et sont prêtes à se battre pour une place parmi les trois premières. Villanova à Marquette, lundi : Les Wildcats ont été partout sur la carte cette saison, mais ils sont plus que capables de réussir un bouleversement sur la route comme ils l’ont déjà fait cette saison à Creighton. Marquette a fait preuve de vulnérabilité en perdant contre Butler à domicile. Ole Miss à Auburn, samedi : Les Tigres sont une équipe offensive d’élite et un prétendant légitime au titre SEC. Les Rebels n’ont qu’une seule défaite après avoir battu la Floride et Vanderbilt à domicile après la défaite sur la route au Tennessee. Géorgie au Kentucky, samedi : Les Wildcats ont presque remporté la victoire sur la route en prolongation au Texas A&M. Ils font toujours partie de l’élite de la SEC. Le jury ne sait toujours pas si la Géorgie est un prétendant ou un prétendant à la SEC avec un départ 2-1. Texas Tech à Houston, mercredi : Houston a perdu deux fois de suite dans le Big 12 et doit se réinitialiser à domicile. Texas Tech est l’équipe la plus chaude de la ligue après avoir battu le Texas à Austin et battu Oklahoma State et Kansas State pour un départ 3-0 dans le Big 12. État de San Diego à Boise State, samedi : Les Aztèques ont été bombardés en seconde période au Nouveau-Mexique. Pendant ce temps, Boise State a remporté trois victoires consécutives pour démarrer le MWC en battant San Jose State et le Nevada sur la route autour d’une victoire à domicile contre Colorado State.

Joueur national de la semaine de March Madness

DaRon Holmes II, Dayton : Le junior 6-10 a produit l’une des performances les plus dominantes de la saison pour les Flyers en plein essor. Il a marqué 33 points, dont 3 en 5 sur 3, a attrapé 12 rebonds et distribué deux passes décisives lors de la victoire 72-62 de Dayton à Duquesne. Les Flyers ont remporté 10 victoires consécutives et se sont réaffirmés comme l’équipe à battre dans l’A-10 et une équipe légitime du tournoi de la NCAA, peut-être indépendamment du fait d’avoir obtenu l’AQ de l’A-10. Holmes a une moyenne de 18,7 points, 7,3 rebonds, 2,7 passes décisives et tire à 54,8 pour cent cette saison. Jusqu’à présent, il mène une campagne entièrement américaine.

🤯 UPSET MANIA : Récapitulatif des défaites du Kentucky, de l’Arizona et de Houston samedi

Équipe nationale de la semaine de March Madness

TCU : Les Horned Frogs ont renversé leur saison la semaine dernière avec des victoires à domicile contre l’Oklahoma et Houston. Les Horned Frogs ont failli battre le Kansas à Lawrence pour ouvrir le Big 12, mais ont été refusés dans la dernière minute. Emanuel Miller a converti un lay-up à six secondes de la fin pour sceller la victoire contre Houston. TCU, qui a raté des victoires hors conférence contre Clemson et Nevada, ce dernier à Hawaï, avait désespérément besoin d’un bon départ dans le Big 12. TCU l’a maintenant avec une fiche de 2-1 et 13-3 au total. Rien ne sera facile dans le Big 12, avec des matchs à Cincinnati et contre Iowa State ensuite, mais TCU compte désormais deux victoires contre deux des meilleures équipes de la ligue pour débuter janvier.