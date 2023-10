À la fin de Celui de Sean Miller mandat, et pour les deux premières saisons sous Tommy Lloyd, l’Arizona n’a joué qu’un seul match d’exhibition public. L’autre, une « mêlée secrète » contre une autre équipe de Division I, s’est déroulée à huis clos.







C’est peut-être la meilleure solution, car les Wildcats n’ont pas semblé aussi nets lors de la victoire 94-65 de lundi contre les Highlands de la Division II du Nouveau-Mexique que lors de la précédente exposition 10 jours plus tôt.

“Nous exigeons un niveau d’intelligence et de principes fondamentaux, et je ne pense pas que nous l’ayons atteint aujourd’hui”, a déclaré Lloyd par la suite. « Et je sais que nous les avons pratiqués. Je sais qu’ils ont été soulignés, mais vous savez quoi, je dois probablement retourner à la planche à dessin et les souligner un peu.

« Je suis content que cela soit arrivé, parce que ça va être un excellent outil pédagogique. J’espère que cela pourra attirer l’attention de nos gars.

Les Wildcats ont contribué à 28 des 34 buts sur le terrain, mais l’ont également retourné 24 fois, les New Mexico Highlands obtenant 22 points sur ces erreurs. Et ils ont tiré 48,6 pour cent pour le match, mais ont pris plus de 3 points que de deux, ce qu’ils n’ont fait que deux fois au cours des deux premières saisons de Lloyd (et l’une d’entre elles était une défaite à Stanford en février dernier).

“Nous sommes fiers d’être une équipe qui partage le ballon et joue de la bonne manière, mais je pensais que nous avons en fait joué de manière égoïste par moments aujourd’hui, et peut-être un peu de négligence combinée à cela”, a déclaré Lloyd. « Nous ne devrions pas faire ça. Je suis donc content que cela soit arrivé, car ça va être un excellent outil pédagogique. J’espère que cela pourra attirer l’attention de nos gars.

En ce qui concerne la sélection des tirs, Lloyd a déclaré qu’une partie de cela était probablement due au fait que l’adversaire avait emballé la peinture et supplié l’Arizona de le battre de l’extérieur, mais l’UA n’a réalisé que 11 des 37 3.

“Je n’ai pas vraiment de formule, mais si j’en avais une, ce ne serait pas celle-là”, a déclaré Lloyd.

Caleb Amour Une fois de plus, l’Arizona a mené le score, ses 19 points sur 8 tirs sur 13. Le transfert de Caroline du Nord en avait 23 lors de la première exposition et a déclaré qu’il se sentait très à l’aise dans le système des Wildcats.

“Notre attaque crée beaucoup de mouvement, beaucoup d’espace pour manœuvrer sur tout le terrain, donc c’est facile pour moi de descendre et de faire le bon jeu”, a déclaré Love.

Après que trois boursiers aient raté la victoire 110-70 contre Lewis-Clark State le 20 octobre, deux étaient absents cette fois. Lloyd a dit Pelle Larsson est « toujours en train de reprendre l’entraînement » suite à une blessure à la cheville alors que Henri Veesaar est absent indéfiniment avec une blessure au coude.

Lloyd n’a pas voulu commenter les circonstances de la blessure, à part le fait qu’elle s’est produite en dehors du tribunal, mais a déclaré que ce n’était peut-être pas aussi grave qu’on le pensait initialement.

“Je pense que nous avons le meilleur scénario, donc je pense vraiment qu’il y a une opportunité qu’Henri soit de retour le plus tôt possible”, a-t-il déclaré.

Grands Oumar Ballo et Motiéjus Krivas tous deux ont joué après avoir raté la première exposition, Ballo commençant et obtenant sept points avec cinq rebonds en 16 minutes et Krivas en ayant sept (réalisant ses trois tirs) en 14 minutes en sortie de banc.

Filip Borovicanin, Keshad Johnson, KJ Lewis et Paulius Murauskas chacun avait 10 points, Johnson ajoutant sept points et quatre passes décisives.

L’Arizona commencera à jouer pour de vrai lundi prochain lorsqu’il accueillera Morgan State, une équipe qu’il a battue 93-68 juste avant Noël la saison dernière.

“Nous avons encore environ une semaine pour nous préparer”, a déclaré Lloyd. “Nous devons nous améliorer.”

