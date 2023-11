Le basket-ball masculin des Wildcats de l’Arizona montre l’agressivité de sa nouvelle zone arrière lors de la victoire d’ouverture de la saison

Dans son victoire d’ouverture de la saison contre Morgan State, l’Arizona a réalisé sept revirements sur 74 possessions offensives. Ce taux de roulement de 9,5 pour cent est le plus bas des Wildcats depuis la victoire au premier tour de la NCAA contre Wright State en 2022 et le quatrième plus bas sous Tommy Lloydet la zone arrière de l’UA en était une grande partie.







“Sept revirements, c’est un nombre énorme dans un jeu à haute possession”, a déclaré Lloyd. « J’étais fier de nos gars, le message a été entendu. Lors du dernier match hors-concours, nous avions une vingtaine de revirements, ce n’est évidemment pas suffisant.

La zone arrière de Caleb Love, Kylan Boswell, KJ Lewis et Jaden Bradley combiné pour seulement deux revirements en 80 minutes de jeu.

“C’était génial de jouer avec de très bons gardes”, a déclaré Boswell. «Je sais que tout le monde peut le voir, nous trois travaillons bien ensemble. Excellente connexion sur le terrain. Je dois juste continuer à travailler sur la chimie.

Boswell a mené l’UA en marquant avec 18 points sur 7 tirs sur 10 et 4 sur 6 sur trois et a ajouté cinq rebonds. Son homologue titulaire, Love, a terminé avec 12 points, trois rebonds, quatre passes décisives et zéro revirement.

“Nous apportons tous des aspects différents de ceux de l’année dernière et nous les utilisons simplement à notre avantage”, a déclaré Kylan Boswell. « Chacun apporte ce qu’il a à la table et joue son meilleur rôle. »

La zone arrière de l’UA devra poursuivre son jeu de haut niveau lorsqu’elle prendra la route vendredi, pour affronter le n°2 Duke. Love a déjà ressenti la pression du Cameron Indoor Stadium lorsqu’il était en Caroline du Nord avant l’Arizona et Lloyd ne pense pas trop à la pression de son retour et de son retour là-bas.

« Cela ne m’inquiète pas », a déclaré Lloyd. « Je pense que Caleb est plutôt dur et dur d’esprit. Je veux dire, évidemment, je sais que ça va probablement attirer beaucoup d’attention, mais il est construit pour ça. Je sais juste ceci : nous pouvons y aller et jouer un bon match de basket sans que Caleb ne devienne fou. C’est l’un des cadeaux que j’ai essayé de lui offrir : vous n’avez pas nécessairement besoin de simplement vous fondre ici, mais vous avez l’opportunité de vous installer et de laisser le jeu venir à vous.

Les gardes de l’Arizona ont été efficaces autour du bord et Lloyd a déclaré que le fait d’avoir des gardes qui effectuent des lay-ups est un énorme avantage pour leur attaque.

“Avoir des gardes qui terminent des tirs à 2 points sur le bord est vraiment, c’est plutôt rare”, a déclaré Lloyd. “Donc, avoir quelques gars qui ont cette capacité, et nous devons encore nous améliorer.”

En savoir plus