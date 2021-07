Le basket-ball masculin de l’équipe des États-Unis en difficulté lors des matchs de préparation des Jeux olympiques de Tokyo

La domination de l’équipe des États-Unis dans le basket-ball masculin sur la scène mondiale a été si complète, si complète, si acquise d’avance au cours des douze dernières années qu’il n’y avait aucune raison de considérer un résultat autre que l’évidence.

Les Américains remportent des médailles d’or ? Ho-hum. Rien d’autre? C’est une catastrophe nationale.

Cette fois, cependant, le pays doit être préparé mentalement à ce qui pourrait arriver à Tokyo dans quelques semaines. Parce qu’au début de ce voyage, il n’y a pas d’enrobage de ce que nous avons vu de cette équipe que Gregg Popovich et Jerry Colangelo ont constituée. Jusqu’à présent – et nous n’exagérons pas du tout cela – ils l’ont absolument empesté.

L’équipe américaine tombant à 0-2 en match d’exhibition lundi soir avec une défaite de 91-83 contre l’Australie à Las Vegas ne signifie pas que ses espoirs de médaille d’or sont terminés, et cela ne signifie certainement pas qu’ils sont incapables de s’améliorer quand les jeux comptent vraiment.

Mais est-ce grave ? Bien sûr que oui, et le nier serait s’appuyer sur une longue histoire olympique avec différents joueurs, différents entraîneurs et différentes compétitions plutôt que ce que nos yeux nous disent en ce moment.

« Nous n’allons pas simplement sortir le ballon et battre ces équipes », a déclaré Damian Lillard.

Les réputations, les contrats NBA max et les apparitions All-Star ne gagnent pas de médailles olympiques. Nous avons déjà appris cette leçon en tant que nation, et les retombées d’un bronze insatisfaisant en 2004 ont finalement conduit à une génération de domination et à 24 victoires olympiques consécutives sous Mike Krzyzewski, dont la plupart n’étaient pas particulièrement proches.

Maintenant, nous devrons peut-être l’apprendre à nouveau.

Car même pour toutes les superstars qui se sont retirées de Tokyo pour diverses raisons, le problème avec cette équipe n’est pas son niveau de talent. Lorsque vous pouvez déployer une formation avec des joueurs comme Lillard, Kevin Durant, Bradley Beal, Jayson Tatum et Draymond Green, personne ne pourra égaler ce joueur pour joueur.

Mais quand vous les regardez essayer de jouer ensemble, vous ne voyez pas d’unité fonctionnelle qui passe le ballon, fait brouiller les défenses et génère des seaux faciles. Au lieu de cela, c’est un groupe de gars qui sont des buteurs exceptionnels en tête-à-tête dans la NBA qui essaient d’appliquer cette compétence en même temps.

Et cela ne fonctionne tout simplement pas très bien.

« Plus nous passons de temps ensemble sur le sol, plus nous nous comprendrons et ferons bouger le ballon », a déclaré Lillard. « Nous réfléchissons un peu à essayer de diriger des pièces de théâtre et de rester à l’écart les uns des autres et de faire la bonne chose. »

Le comprendront-ils vraiment ? Ont-ils assez de temps ? Ont-ils le personnel ?

Il est juste de se demander si c’est vraiment le cas, étant donné le manque inhérent de réussite et de capacité à créer pour les autres qui a été intégré à cette liste depuis le début. Et en comptant sur l’ajout de Jrue Holiday, Khris Middleton et Devin Booker juste après les finales de la NBA pour changer cela semble être assez long compte tenu de la course exténuante des séries éliminatoires qu’ils viennent de terminer.

La grande question qui plane maintenant sur Team USA est de savoir si elle a simplement besoin de plus de représentants pour découvrir quelque chose qui ressemble à une infraction fonctionnelle ou s’il s’agit simplement d’un défaut fondamental lorsque vous n’avez pas de LeBron James, de Kyle Lowry, de Chris Paul presque entièrement sur les marqueurs de volume.

La différence entre la façon dont l’équipe américaine s’est appuyée sur des tirs difficiles contre l’Australie et la façon dont Patty Mills avait à peu près tout le monde sur une corde au quatrième quart était flagrante.

L’Australie n’est pas aussi talentueuse que l’équipe américaine, mais elle a suffisamment de joueurs NBA pour rivaliser physiquement. Plusieurs de ces gars ont joué ensemble dans l’équipe nationale pendant des années. Ils coupaient et se déplaçaient pour les layups, tandis que les Américains devaient se contenter de cavaliers. S’il s’agit d’un aperçu légitime de ce que nous verrons à Tokyo, Team USA est en grande difficulté.

Popovich a blâmé un manque de conditionnement pour le fondu tardif et a déclaré qu’il avait constaté une amélioration par rapport à la défaite choquante de samedi contre le Nigeria.

Mais voici le problème. Depuis que les joueurs professionnels ont été autorisés à participer aux Jeux olympiques – il y a près de 30 ans – les États-Unis n’avaient perdu que deux fois lors de ces expositions pré-olympiques. Maintenant, ils ont perdu deux fois en 48 heures, et il y avait certainement une attente après l’embarras de perdre contre le Nigeria que Team USA voudrait revenir et s’affirmer contre les Australiens. Au lieu? Cela ressemble à un très long parcours vers une médaille d’or.

« En première mi-temps, nous avons défendu comme nous le voulions », a déclaré Popovich. «Nous étions plus physiques, nous avons soutenu la défense plus longtemps, nous avons mieux rebondi, nous avons mieux déplacé le ballon et avons eu plus de rythme. En deuxième mi-temps, nous nous sommes fatigués et quand cela arrive, vous êtes aussi un peu touché mentalement. Nous avons donc des gars qui doivent récupérer nos jambes et notre rythme, mais en général, nous avons besoin de plus de conditionnement et c’est tout à fait compréhensible.

L’histoire dit que ce n’est pas si compréhensible. Et si quelque chose ne change pas rapidement, le voyage de Team USA à Tokyo ressemblera plus à un comeuppance qu’à un couronnement.