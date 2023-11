Le basket-ball masculin de la KU recrute officiellement trois recrues ; plus dès le jour de la signature

Des sports

Recrutement de basket-ball de l’Université du Kansas

L’équipe masculine de basket-ball du Kansas a officiellement signé ses trois recrues actuelles pour la promotion 2024 – Flory Bidunga, Rakease Passmore et Labaron Philon – qui composent ce que 247Sports et Rivals classent comme la classe n°4 du pays.

Bidunga, un centre cinq étoiles de 6 pieds 9 pouces originaire de Kokomo, dans l’Indiana, était le meilleur joueur consensuel à son poste dans le pays disponible pour 2024, et avait précédemment annoncé son engagement envers KU le 12 août. Il a signé officiellement jeudi après-midi, rejoignant ses deux camarades de classe quatre étoiles qui ont signé mercredi leurs propres lettres d’intention nationales. Bill Self l’a qualifié de « tête d’affiche de notre classe de recrutement jusqu’à présent » dans un communiqué de presse.

“Flory est une athlète d’élite”, a déclaré Self. « Il peut jouer au-dessus de la jante. Il change de fin aussi bien que n’importe qui. Il devient plus fort et développe des compétences offensives. Il est probablement le meilleur espoir que nous ayons eu à l’intérieur depuis un certain temps. L’entraîneur (Jeremy) Case a fait un excellent travail en recrutant Flory et sa famille.

Bidunga a grandi en tant que footballeur en République démocratique du Congo et a pratiqué ce sport dans son lycée cet automne tout en continuant à pratiquer le basket-ball. Mais il a attiré l’attention nationale sur le terrain pour sa capacité à bloquer les tirs et à marquer de plusieurs manières au poste, et a choisi KU alors même que les pronostiqueurs l’avaient projeté sur Duke et Auburn.

Self a également crédité Case pour le recrutement de Philon, de Mobile, en Alabama, qu’il a qualifié de « très sous-estimé ».

« Il est athlétique. Il a une vision. Il a des poignées », a déclaré Self. “Il peut jouer un certain point, mais peut aussi marquer.”

Le gardien de 6 pieds 4 pouces et 177 livres Philon, commis le 25 septembre, joue actuellement à la Link Academy de Branson, Missouri, mais lors de sa saison junior à Baker High dans sa ville natale, il a récolté en moyenne 35,0 points, 6,2 rebonds et 3,9 passes décisives. et 2,6 interceptions par match.

Passmore, qui a été recruté par l’assistant Norm Roberts et engagé le 11 octobre, est également un garde de taille similaire à 6 pieds 5 pouces, mais joue comme ce que Self a appelé « une aile prototypique du Kansas ».

« Il a de la taille. Il a de la force. Il est explosif, il peut jouer au-dessus du bord », a déclaré Self. “Son tir s’améliore de plus en plus et il devrait être capable de protéger n’importe qui.”

Il est originaire de Palatka, en Floride, mais a joué au ballon au lycée en Caroline du Nord, plus récemment à la Combine Academy. Comme Bidunga, il a des racines dans un autre sport, en tant qu’ancien quarterback dont la mère lui a fait abandonner le football après avoir subi une commotion cérébrale.

“L’entraîneur (Michael) Wright, le tuteur de Rakease Jon Mobley et son mentor, AJ Jones, ont vraiment aidé à son développement à Combine au cours des deux dernières années”, a déclaré Self.

KU n’en a peut-être pas fini avec sa promotion 2024 – après tout, elle n’a obtenu son dernier étudiant de première année 2023 que des semaines avant le début du semestre d’automne – et Self a également fait allusion à la possibilité de faire venir un joueur international au milieu de cette saison.

Il continuera à rechercher les meilleurs talents de manière agressive alors qu’il cherche à « se prendre à la gorge » en matière de recrutement, la décision du Processus indépendant de résolution des responsabilités étant désormais derrière lui, comme il l’a dit le mois dernier.

En savoir plus sur la Journée nationale de la signature

Les flux des médias sociaux de KU Athletics ont été très utilisés mercredi et jeudi alors que la période de signature s’ouvrait et que les programmes annonçaient un nouvel ajout après l’autre. Voici quelques-uns des futurs Jayhawks qui viendront à Lawrence l’année prochaine :

Golf masculin : Félix Bouchard, Alex Hogan, Hristo Yanakiev

Aviron : McKaylee Day, Kyra Kavouridis, Emma Nicotra, Alexandra Robinson, Eva Robinson

Football : Mikayla Coore-Pascal, Karina Da Silva, Graci Jones, Sophia Nickel, Lauren Wood

Balle molle : Bailey Amezcua, Kennedy Diggs, Karsen Griggs, Ava Wallace, Kaelee Washington, Bailey Weber

Nager et plonger : Taylor Cloutman, Gabi Dyer, Anna Gearhart, Tait Haag, Alayna Henage, Emma Howze, Lucia Krings, Maya Lambert, Izzy Porter, Izzy Satterlee, Sophie Wallace

Athlétisme : Bryce Barkdull, Maddie Fey, Kaleigh Frazier, Kathryn Meacham, Alinah Sarratt, Alexys Salas, Nathan Thengvall

Volley-ball : Zoey Burgess, Kenzie Dean, Heidi Devers, Ellie Moore, Grace Nelson, Reese Ptacek

Basket-ball féminin : Zoe Canfield, Carla Osma, Regan Williams

Golf féminin : Lauren Madson, Ebba Nordstedt

ARTICLE PRÉCÉDENT Aperçu : le basket-ball masculin de la KU se félicite de la reconstruction de Manhattan

PROCHAIN ​​ARTICLE Le basket-ball masculin de la KU recrute officiellement trois recrues ; plus dès le jour de la signature