Le basket-ball masculin américain se qualifie pour le match pour la médaille d’or des Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO — Étiez-vous inquiet pour l’équipe américaine de basket-ball masculin ? Il y avait certainement des raisons d’être un instant contre l’Australie en demi-finale jeudi au Saitama Super Arena. Mais avec autant de talent, il suffit de quelques minutes de bon basket pour que l’inquiétude se transforme en jubilation.

L’équipe des États-Unis jouera pour sa quatrième médaille d’or consécutive samedi grâce à une victoire de 97-78, un match dans lequel le score final n’indique pas à quel point les Américains ont été dominés par les Australiens au début.

Mais tout comme leur quart de finale contre l’Espagne, où les États-Unis étaient menés à deux chiffres avant de tenter l’égalité à la mi-temps, les Américains ont resserré leur défense au bon moment. Après avoir bouclé les 3 minutes et demie finales du deuxième quart-temps sur une série de 11-1 pour réduire l’écart à 45-42, ils sont entrés en plein vol au troisième quart-temps et ont repoussé les Australiens assez facilement avec une série d’arrêts défensifs et un barrage. de 3 pointeurs.

Après avoir raté leurs 10 premiers tirs à longue distance, les États-Unis ont réussi neuf de leurs 17 tirs suivants. Et les Australiens, dont le mouvement de balle et la patience pour obtenir de bons tirs dès le début leur ont permis de prendre une avance de 15 points, se sont soudainement désintégrés alors que les États-Unis augmentaient la pression.

De la fin du deuxième quart aux premières étapes du troisième, les États-Unis ont effectué une course de 20-0 et ont tenu l’Australie sans panier pendant 7:50. Les États-Unis ont dominé l’Australie 32-10 au troisième quart pour prendre une avance de 74-55 dans le quatrième.

Comme d’habitude, Kevin Durant était le moteur de Team USA. Lorsque les Américains ont eu du mal au début, Durant a trouvé des moyens de fabriquer des paniers difficiles pour les garder à portée et a terminé avec 23 points et neuf rebonds sur 10 tirs sur 19. Jrue Holiday a également été une force aux deux extrémités du terrain, comme il l’a été tout au long du tournoi, avec 11 points et huit passes décisives. Holiday a également fait du bon travail en défendant Patty Mills, qui a été tenue à 15 points après avoir coupé les Américains lors de la victoire de 91-83 de l’Australie le 13 juillet.

Les États-Unis affronteront le vainqueur de Slovénie-France dans le tour de la médaille d’or.