Le basket-ball masculin américain devient égoïste en battant l’Iran

TOKYO – Il y a eu une possession vers la fin des débuts olympiques de l’équipe masculine de basket-ball des États-Unis contre la France où Damian Lillard a jeté un coup d’œil à un pointeur à 3 points qui, s’il portait un uniforme des Portland Trail Blazers au lieu de l’équipe américaine, aurait augmenté de 100 fois sur 100. Ce n’était pas si grand que Lillard n’avait pas d’autre choix que de tirer, mais pour l’un des plus grands tireurs du monde, c’était assez ouvert.

Et pourtant, Lillard a inexplicablement essayé de le faire basculer dans le coin. Le jeu a entraîné un chiffre d’affaires. Les États-Unis ont perdu la partie. Par la suite, Draymond Green a pris la parole et a rappelé à Lillard quelque chose d’important alors que l’équipe américaine avance : Damien Lillard est censé tirer ce ballon.

« Je viens de dire que j’aurais dû le tourner et que cela ne se reproduira plus, et je pense que notre communication s’est améliorée », a déclaré Lillard. « Je parlais juste après cette défaite, nous nous sommes réunis et c’était une ligne de communication entre alors et maintenant où c’était, il est temps de commencer à ressembler à Team USA. »

Ce moment est arrivé mercredi lors d’une victoire 120-66 sur l’Iran, ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus et c’est maintenant tout le chemin vers une médaille d’or. Mais au moins, il y avait une certaine reconnaissance que si les joueurs de cette équipe peuvent simplement faire ce qu’ils savent faire et ne pas s’inquiéter de jouer dans un certain type de système ou d’essayer de plaire à l’entraîneur Gregg Popovich en faisant de belles passes après de belles passes et en essayant de obtenir la photo parfaite, il y a de fortes chances que les choses s’arrangent à la fin.

« Je pense que nous étions un peu trop altruistes au début et que nous essayions de ne pas marcher sur les pieds », a déclaré Kevin Durant. «Je pense que les gars sont sortis et étaient super agressifs pour chercher leur tir mais aussi pour garder tout le monde impliqué. Nous en aurons besoin pour l’avenir.

Il a été frustrant, voire carrément comique, à la suite de la défaite en France d’entendre la pléthore d’excuses offertes pour la sous-performance de l’équipe américaine à ce stade. Vous les connaissez maintenant. Ils n’ont pas de temps d’entraînement ensemble. Le monde s’est rattrapé. Les États-Unis ont envoyé l’équipe B cette fois parce que les meilleurs joueurs étaient blessés ou ne voulaient pas aller à Tokyo.

C’est un tas de bêtises, et personne ne le sait mieux que les gars qui portent l’uniforme. Ils en ont assez pour remporter le titre ici. Mais la seule façon d’y parvenir est, tout simplement, d’être les All-Stars qu’ils sont et de jouer avec leurs forces au lieu d’essayer d’être quelque chose qu’ils ne sont pas.

« Je pense que tout le monde s’inquiétait de ne pas vouloir avoir l’air égoïste ou de ne pas avoir l’air de ne pas se jeter dans l’équipe, et je pense que cela a montré à quel point les gars étaient un peu hésitants et passifs », a déclaré Lillard. «Je pense que nous commençons à comprendre qu’être nous-mêmes et faire ce que nous faisons fonctionnera pour nous. Jouer vite, utiliser notre athlétisme, utiliser notre vitesse. Nous avons beaucoup de gars qui peuvent marquer. »

Même si les snobs du basket-ball n’ont accordé aucun crédit à Mike Krzyzewski pour avoir entraîné l’équipe américaine à trois médailles d’or, nous avons vu sous Popovich que cette entreprise n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Mais le génie de Krzyzewski, c’est qu’il comprenait moins c’est mieux quand on a autant de talent. Il n’était pas là pour compliquer les choses ou pour prouver qu’il était un grand tacticien. Il avait les meilleurs joueurs et il s’est à peu près écarté.

À ce stade, ce serait un acte de miséricorde pour l’équipe américaine de responsabiliser ces joueurs de la même manière. C’est peut-être la seule chose qui peut sauver Popovich de l’un des passages les plus ignominieux de tout entraîneur-chef de l’histoire de USA Basketball.

Nous pouvons reconnaître que les États-Unis n’ont peut-être pas la liste parfaitement construite cette fois pour le jeu international. Il a besoin d’au moins un grand homme de plus, il y a trop de compétences qui se chevauchent parmi les ailiers et un meneur qui peut ouvrir une défense sur le dribble dans le demi-terrain serait un ajout bienvenu.

Mais même avec tous les obstacles, les États-Unis ont toujours le meilleur talent de basket-ball au monde. Peut-être qu’après l’avoir vu en action contre l’Iran, ils comprendront enfin comment l’utiliser.

« Si nous jouons cette marque d’attaque et de défense et que nous communiquons et que notre énergie est juste, cette marque de basket-ball résistera à n’importe quelle équipe », a déclaré Lillard. « Nous devrions continuer à essayer de surmonter cela. »

S’ils le font, les problèmes des dernières semaines ne seront plus qu’un lointain souvenir.