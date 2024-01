Le basket-ball féminin TCU perdra les 2 prochains matchs, selon l’équipe

TCU a publié une déclaration en ligne déclarant que “les annulations sont le résultat de blessures au sein du programme TCU et garantissent la santé et la sécurité des étudiants-athlètes du programme”. On ne sait pas exactement le nombre exact de joueurs blessés, même si l’annonce intervient un jour après le gardien Jaden Owens. a annoncé qu’elle était absente pour la saison avec une déchirure du LCA et du ménisque après une blessure sans contact à l’entraînement.