Le basket-ball féminin de l’Iowa State bat Butler lors de l’ouverture de la saison 2023-24

AMES – La jeune équipe féminine de basket-ball de l’Iowa State a acquis sa première expérience lors d’un match hors-concours contre Truman State la semaine dernière. Mais la matinée de lundi au Hilton Coliseum a marqué le premier véritable test pour cette équipe de basket-ball des Cyclones, pour la plupart nouvelle.

L’Iowa State a montré son inexpérience mais a montré encore plus de son potentiel lors d’une victoire d’ouverture de la saison 82-55 contre Butler au Hilton Coliseum. Nyamer Diew a marqué 19 points, un sommet pour les Cyclones, qui ont débuté la saison avec une victoire en match d’une journée.

“La seule chose que j’ai dite à notre équipe, c’est que nos étudiants de première année sont talentueux et qu’ils jouent très dur”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa State, Bill Fennelly. “Et quand ils sont dans le match, quelque chose va se passer. Cela pourrait être bien pour nous. Cela pourrait être bien pour eux, pour l’autre équipe. Mais quelque chose va se passer. Et ce sont les étudiants de première année et quand vous jouez à trois, quatre cinq d’entre eux en même temps.

Ce fut un bon départ bien mérité pour la liste de l’Iowa State, qui regorge de nouveaux visages avec des transferts et des nouveaux étudiants de première année obtenant une grande partie du temps de jeu après que la liste de l’équipe ait subi des changements massifs pendant l’intersaison. On ne s’attendait pas à ce que la transition soit facile, même avec l’arrivée d’une classe de première année aussi talentueuse.

Mais le nouveau lot de Cyclones a montré qu’ils étaient prêts à relever le défi, surmontant plusieurs périodes de lutte avant de remporter une victoire facile. Iowa State a réalisé une séquence de 6-0 au deuxième quart et a pris une avance de 12 points sur un sauteur d’Addy Brown. L’avance a rapidement disparu lorsque Butler a marqué les cinq derniers points de la mi-temps et a réduit l’avance à un au troisième quart.

À la mi-temps, Fennelly a prêché à son équipe l’importance de limiter les revirements et de réaliser les jeux des Cyclones. Ils y sont parvenus et ont été récompensés par une explosion de 53 points en seconde période. Iowa State a réalisé une séquence de 12-2 au troisième quart et s’est retiré. Un tir à 3 points de l’étudiant de première année Kelsey Joens a donné aux Cyclones une avance de 57-42 à la fin du quart.

C’était plus que suffisant pour que l’État de l’Iowa remporte une victoire facile. Transfert Isnelle Natabou a marqué 14 points et récolté sept rebonds. Joens a terminé avec 13 points et huit rebonds. Brown, un autre étudiant de première année, a contribué avec 11 points, sept rebonds et cinq passes décisives. La performance était un autre aperçu du potentiel de la classe de première année et de la raison pour laquelle il y a tant d’enthousiasme autour de ces joueurs.

“Nous avons un groupe formidable d’étudiants de première année qui veulent pouvoir être coachés et tout ça pour être prêts à tout moment à faire tout ce qui est nécessaire”, a déclaré Diew.

Nyamer Diew a un impact énorme à son retour

Iowa State a acquis une grande expérience pour son ouverture de saison. Diew, qui avait raté le match hors-concours de l’équipe, était de retour dans l’alignement partant. Diew, qui souffre d’un problème au genou selon Fennelly, a été tenu à l’écart du match de Truman State, mais aurait probablement pu jouer s’il s’agissait d’un match officiel.

Les Cyclones ont certainement besoin de sa présence de vétéran cette saison, en particulier avec la meneuse de jeu Emily Ryan absente indéfiniment avec ce que l’école a appelé un « problème lié à la santé ». Cela s’est montré lundi lorsque Diew a livré une performance impressionnante au troisième quart, marquant cinq points dans une série de 12-2. Elle a terminé la journée avec neuf rebonds et trois passes décisives contre l’équipe pour laquelle elle a joué avant d’être transférée à Iowa State.

“Ny était pour nous le meilleur joueur sur le terrain”, a déclaré Fennelly.

Kelsey Joens devient un contributeur clé en dehors du banc

Kelsey Joens a réalisé une performance impressionnante lors de l’exhibition de l’Iowa State en inscrivant 20 points. Elle a enchaîné avec une autre grande performance lundi, marquant 13 points, dont plusieurs points clés à 3 points. Joens a quitté le banc et Diew est revenu dans la formation de départ. Cela ne l’a pas empêché d’avoir à nouveau un impact énorme. Joens a réussi un grand 3 à la fin du premier quart-temps pour donner à Iowa State une séquence de 16-12. Elle en a ensuite renversé deux autres lors de l’énorme troisième quart-temps de l’Iowa State.

“Kelsey était vraiment bonne”, a déclaré Fennelly. “Elle ne s’était pas entraînée depuis quatre jours. Son pied était un peu douloureux après Truman. Alors nous l’avons reposé et elle a dit qu’elle pouvait y aller aujourd’hui. “

Natabou et Crooks forment un duo dynamique au poste

Iowa State a dominé dans la peinture, devançant Butler 42-26. Les plus grandes contributions sont venues de Natabou (14 points) et de la première année Audi Crooks, qui a récolté huit points et cinq rebonds. Natabou a obtenu la majorité du temps de jeu, mais Crooks s’y est mêlé, offrant un style de post-jeu fort que les Cyclones n’ont pas toujours.

“Nous n’avons pas entraîné de vrais joueurs physiques depuis le début du match, à Iowa State”, a déclaré Fennelly en riant.

Tommy Birch, l’entreprise sportive et reporter de reportages du Register, travaille au journal depuis 2008. Il est l’auteur sportif de l’année 2018 et 2020 dans l’Iowa. Contactez-le à [email protected] ou au 515-284-8468.