Le basket-ball féminin de l’Iowa roule par Fairleigh Dickinson lors de la soirée d’ouverture

IOWA CITY — Bien qu’il ait pu sembler inquiétant de rencontrer un dysfonctionnement de l’horloge et un temps mort des arbitres avant que la première possession de la saison ne traverse le demi-terrain, Caitlin Clark et les Hawkeyes ont veillé à ce que ce soit le seul problème de la soirée.

Le basket-ball féminin n ° 3 de l’Iowa n’a perdu aucun temps pour démanteler Fairleigh Dickinson lundi soir, laissant les Knights avec une défaite d’ouverture de 102-46 dans une arène Carver-Hawkeye presque pleine.

Peu de temps s’est écoulé après qu’Hannah Stuelke a remporté son premier pourboire en tant que titulaire, ce qui a nécessité un retard alors que plusieurs Hawkeyes souriaient devant l’ironie. Clark a rattrapé le temps perdu immédiatement après la reprise du jeu.

Un premier quart-temps de 17 points dans le cadre d’une autre ligne de statistiques de qualité – 28 points, 10 passes décisives et sept rebonds – a marqué le premier acte de Clark, alors qu’elle se frayait un chemin à travers la défense de la FDU avec peu de résistance. Il y a eu un début de soulèvement profond et un jeu impressionnant de quatre points. Les disques, les plats et tout le reste ont présenté tout l’arsenal dès le saut.

“Notre jeu de transition très tôt a été bon”, a déclaré Clark. “En tant qu’équipe, seulement sept revirements sur 28 passes décisives, c’est vraiment bien. C’est un peu ce dont nous sommes fiers, beaucoup de passes décisives et de faibles chiffres de turnover. Parfois en début d’année, ces chiffres (de turnover) peuvent être un peu élevés.”

Avec 18 points d’avance après 10 minutes et 30 points d’avance au milieu de la première mi-temps, l’affaire de lundi est rapidement devenue ce que les Hawkeyes voulaient en faire. Avec un calendrier périlleux à venir au cours de ce premier mois, ce match FDU était vraiment la meilleure chance pour l’Iowa de tester les choses pour commencer.

Cela a commencé lorsque Sharon Goodman a obtenu son premier départ universitaire, un moment agréable après deux années gâchées par une déchirure du LCA. L’ancien élève de Crestwood High School a répondu avec un sommet en carrière de 19 points sur un tir de 7 sur 8.

“Cela a simplement permis de renforcer la confiance tout au long de l’entraînement”, a déclaré Goodman. “J’ai d’excellents coéquipiers qui continuent de me dire de continuer.

“(Post) l’entraîneur (Jan Jensen) dit toujours : ‘Vous connaissez vos coups d’argent.’ Il suffit donc d’avoir confiance en cela. »

Ailleurs, tous les Hawkeyes en bonne santé sont apparus en première mi-temps alors que l’Iowa a mis en place plusieurs formations de quatre gardes avec Stuelke, Addison O’Grady ou Goodman à la cinquième position.

Les Hawkeyes misent sur la croissance intérieure tout au long de cette campagne, et lundi a été un bon début. Les nuits dominantes de Stuelke (22 points, 9 rebonds sur un tir de 9 pour 10) et Goodman ont été les têtes d’affiche de l’effort en bas et ont montré pourquoi l’Iowa estimait qu’il n’avait pas besoin d’améliorer cette zone pendant l’intersaison après le départ de Monika Czinano.

“Je sais que ce n’est qu’un match et que tout le monde s’inquiète de notre jeu intérieur”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa, Lisa Bluder. “Mais Hannah et Sharon ont passé de très bonnes soirées. Je sais que la compétition va s’améliorer, mais cela renforce la confiance de tout le monde.”

Avec la soirée d’ouverture dans le rétroviseur, il est temps pour l’Iowa de se tourner vers des articles plus nobles. La victoire de lundi a été la seule vraie pause que les Hawkeyes auront ce mois-ci, avec des matchs contre Virginia Tech, UNI, Kansas State et Drake avant de se terminer en novembre en Floride.

Dargan Southard est un journaliste spécialisé dans les tendances sportives et couvre l’athlétisme de l’Iowa pour le Des Moines Register et HawkCentral.com. Envoyez-lui un e-mail à ms[email protected] ou suivez-le sur Twitter à @Dargan_Southard.