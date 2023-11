Le basket-ball féminin de l’Iowa retient Virginia Tech derrière celui de Caitlin Clark

CHARLOTTE — Le produit de haut vol sur lequel le basket-ball féminin de l’Iowa aime s’appuyer est resté au sol beaucoup plus longtemps que d’habitude lors de la confrontation très médiatisée de jeudi, qui était censée rapporter des points à deux des cinq meilleures équipes.

Heureusement pour les Hawkeyes, le n°22 s’en sort généralement d’une manière ou d’une autre.

Malgré une soirée de tirs de Caitlin Clark et des Hawkeyes n°3 dans leur ensemble, contre le n°5 Virginia Tech, la superstar de l’Iowa a débloqué une route victorieuse avec des entraînements difficiles et des passes intelligentes jusqu’à ce que les trois arrivent finalement. Le produit final a été une victoire de 80-76 dans l’Iowa au Spectrum Center de Charlotte, une victoire qui donne un ton convaincant sur la direction que cette équipe peut prendre.

S’il existe une performance exténuante de 44 points, c’est ce que Clark a livré devant une foule pro-Virginia Tech qui a capitalisé sur la proximité géographique. Ceux en noir et or, dont beaucoup étaient ornés de cadeaux Clark et de pancartes faites à la main, ont fait le bruit le plus fort lorsque l’horloge a frappé tous les zéros.

Clark a terminé 13 sur 31 sur le terrain, dont 5 sur 16 en profondeur et 13 sur 17 sur la ligne. Sans surprise, une grande partie de cette production est arrivée à un moment critique alors que Clark fournissait le coussin dont l’Iowa avait besoin pour finalement s’éloigner.

Le trio de Clark à 4:50 de la fin a donné aux Hawkeyes un avantage de 71-62, leur plus grande avance à l’époque depuis la fin du premier quart. Virginia Tech a fait une poussée tardive dans les dernières minutes, s’appuyant sur le coup du centre-ville de Georgia Amoore qui était là toute la nuit en route vers un sommet d’équipe de 31 points. Les Hokies se sont rapprochés de quatre avec 48 secondes à jouer et de trois avec 5,6 secondes à jouer – mais pas plus près alors que Clark a clôturé les choses sur la ligne.

Pour traverser une première mi-temps mouvementée, Clark a dû se concentrer sur ce qui fonctionnait plutôt que de s’inquiéter de ce qui ne fonctionnait pas. Les disques durs répétés dans la voie à la recherche – et à la recherche – de contacts n’apparaissent pas comme le font les soulèvements profonds et les bruissements, mais l’Iowa avait besoin que sa superstar fasse son dû malgré tout.

Clark a trottiné jusqu’aux vestiaires à la pause de la mi-temps avec 18 points sur 15 tirs, après avoir réussi un placement de plus (6) qu’un lancer franc (5). Pourtant, l’Iowa possédait un avantage de 33-32 à l’entracte malgré le fait qu’il ait raté ses 13 derniers tirs pour clôturer les 20 premières minutes d’action.

Les Hawkeyes savaient que cette expérience serait un élément crucial de cette campagne très attendue. Trouver un moyen de traverser une soirée offensive mouvementée ne figurait pas en tête de la liste des leçons à venir, mais l’Iowa et Clark ont ​​fait en sorte que cela fonctionne comme ils l’ont fait tant de fois auparavant.

Dargan Southard est un journaliste spécialisé dans les tendances sportives et couvre l’athlétisme de l’Iowa pour le Des Moines Register et HawkCentral.com. Envoyez-lui un e-mail à mso[email protected] ou suivez-le sur Twitter à @Dargan_Southard.