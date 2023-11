Le basket-ball féminin de l’armée tombe aux mains de New Jersey Tech

WEST POINT – Ce n’était pas le début que l’Armée souhaitait avoir pour son ouverture de saison.

Les tirs à trois points ne tomberaient pas. Les fautes se sont multipliées, donnant des points gratuits à la bande de charité. Les turnovers se sont accumulés. Et quand tout fut terminé, Army s’était creusé un écart de 25-7 après seulement un quart-temps contre une équipe plus expérimentée du New Jersey Institute of Technology, mûre avec cinq partants de retour. La situation ne s’est pas beaucoup améliorée en deuxième période et les Highlanders ont pris une avance de 38-15 à la mi-temps.

À partir de ce moment-là, c’est devenu une course-poursuite pour l’armée. Les tirs ont commencé à tomber – mais pas au-delà de l’arc – et la défense agressive a enregistré des revirements. L’armée a réussi à se rapprocher de six au début du quatrième quart-temps, mais les tirs sont finalement devenus froids et le NJIT s’est imposé 73-57 avant 400 à Christl Arena.

“Je pense que nous nous sommes simplement éloignés de notre style de jeu”, a déclaré l’étoile de deuxième année Reese Ericson, qui a été limitée à sept points. «Dès que nous avons commencé à jouer, en faisant ce que nous savions pouvoir, tout a commencé à couler. Nous devons le trouver plus tôt, mais au moins nous l’avons récupéré et trouvé notre jeu. “

L’entraîneur de l’armée, Missy Traversi, prêche à ses joueurs de contrôler le tempo dans les premières minutes d’un match. Mais ce sont les Highlanders qui ont réussi à se frayer un chemin à travers les joueurs de poste de l’Armée, frappant cinq seaux à moins de sept pieds, faisant six fautes et réussissant huit lancers francs.

“Ils avaient des vétérans – ce n’est pas une excuse, mais ils ont joué avec beaucoup plus d’expérience”, a déclaré Traversi. « On pouvait le voir dans les moments critiques. Je pensais que nous manquions d’attention aux détails, notamment sur le côté défensif du ballon. Je ne pensais pas que nous étions très disciplinés ce soir.

Army a réussi à revenir grâce aux efforts de deux joueuses en particulier : la recrue Kya Smith a marqué 16 de ses 18 points après la mi-temps et les sept interceptions de Trinity Hardy ont alimenté son effort de 17 points. L’étudiante de première année Fiona Hastick a débuté et a obtenu sept points.

“Le point positif est que nous n’avons pas abandonné, nous avons continué à nous battre”, a déclaré Traversi. “Je pense que cela en dit long sur nos femmes, en dit long sur qui nous sommes.”

Le tir à trois points – qui devrait être un atout – a été préjudiciable, l’armée n’ayant réussi que deux essais sur 18.

“Nous devons juste être capables d’enchaîner les possessions”, a déclaré Hardy, “mais je suis toujours excité pour la saison.”

Tech a tiré 17 sur 19 depuis la ligne des fautes, a réussi quatre tirs à 3 points et a tiré à 49 pour cent depuis le terrain. Alejandra Zuniga a marqué 23 points, Kenna Squier 16 et les réserves Aria Myers et Reese Vaughan en ont chacune marqué neuf.

L’Armée ouvrira la saison des Maristes jeudi à Poughkeepsie et Fairleigh Dickinson visitera West Point dimanche après-midi.

