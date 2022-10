“Le basket-ball est le plus grand sport du monde”, déclare l’All-Star Dominique Wilkins lors du lancement de la boutique NBA d’Abu Dhabi

Lorsque Dominique Wilkins, neuf fois étoile de la NBA, déclare que le basket-ball est le plus grand sport du monde, vous ne voudrez peut-être pas contester cette affirmation.

La NBA est à Abu Dhabi dans le cadre de leur tout premier match avec Milwaukee Bucks et Atlanta Hawks et la capitale des Émirats arabes unis a déroulé le tapis rouge pour la NBA et une foule de légendes du basket-ball comme Wilkins et un certain Shaquille O’Neal parmi d’autres et s’exprimant lors de l’ouverture du tout premier magasin de la NBA aux Emirats, le “Human Highlight Film” Wilkins, le premier choix de repêchage de 1982 ne pouvait que jaillir sur la belle ville d’Abu Dhabi.

“Le basket-ball est le plus grand sport au monde”, a-t-il déclaré lors du lancement du premier magasin NBA physique aux Émirats arabes unis situé au Yas Mall sur l’île de Yas à Abu Dhabi, ajoutant: “Maintenant, il a été affiché dans ce partie du monde, ce qui est une chose merveilleuse. Ce magasin est plus une déclaration que le basket-ball pourrait être joué n’importe où dans le monde. J’ai visité beaucoup de villes mais je n’ai jamais vu une ville aussi belle qu’Abu Dhabi. Je veux juste remercier la ville d’avoir donné à la famille NBA une chance d’amener notre marque ici et de la présenter aux jeunes »,

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui était également présent, a fait écho aux sentiments de Wilkins et a souligné l’objectif de la NBA d’avoir une présence permanente dans la région du golfe. C’est bien plus qu’un magasin. Je pense avoir cette présence ici, non seulement pour vendre les dernières et meilleures marchandises, mais aussi pour avoir un espace ici, un élément permanent, où nous pouvons avoir des conférenciers, des présentoirs et des expositions pour montrer aux gens ce que nous faisons pour apporter le match ici à Abu Dhabi », a déclaré Silver.

L’espace communautaire et de vente au détail interactif de plus de 500 mètres carrés propose une large gamme de produits et souvenirs authentiques de la NBA, y compris des maillots de joueurs actuels et anciens, des vêtements de fans, des couvre-chefs, des chaussures, des ballons de basket et des accessoires de grandes marques telles que Nike, Mitchell & Ness, New Era et Wilson. Le magasin propose également des vêtements et des nouveautés exclusifs de la marque NBA Abu Dhabi, ainsi qu’une zone de personnalisation où les fans peuvent personnaliser les maillots NBA.

“Nous sommes ravis d’ouvrir notre nouveau magasin NBA à Yas Mall – le premier du genre aux Émirats arabes unis”, a déclaré Tom Foley, directeur général de la division Sports d’Al Mana. “Nous invitons la communauté du basket-ball aux Émirats arabes unis à visiter et nous sommes impatients de devenir une extension de la famille NBA en offrant une expérience interactive unique.” Le magasin sera exploité par Al Mana Fashion Group et marque le deuxième magasin NBA au Moyen-Orient, après Doha, au Qatar.

Il existe plus de 400 magasins de détail et attractions de marque NBA dans le monde qui servent de destinations officielles de la ligue pour les fans du monde entier.

