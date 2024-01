Le basket-ball du Kentucky met en déroute l’État du Mississippi : récapitulation, 3 points à retenir et acclamations d’après-match

Les Wildcats du Kentucky ont battu les Bulldogs de l’État du Mississippi à Lexington mercredi soir par un score de 90-77.

Les Cats ont démarré rapidement et n’ont jamais vraiment ralenti. L’offensive roulait dès le début et les améliorations défensives ont permis au Kentucky d’éliminer les Bulldogs de ce match en première mi-temps, alors qu’ils menaient 47-29.

Après la pause, MSU a ouvert la mi-temps avec un score de 14-2 en moins de trois minutes pour réduire l’avance du Kentucky à six. Cependant, le Kentucky s’est replié et a pu prolonger l’avance et, finalement, s’éloigner pour remporter sa troisième victoire en conférence.

C’était la 400e victoire en carrière de John Calipari au Kentucky, et vous savez qu’il devait être heureux de voir son équipe accumuler 90 points contre La défense de KenPom au neuvième rang.

Ensuite, les Cats affronteront le Bouledogues de Géorgie le samedi soir.

Maintenant, voici trois choses à savoir sur la victoire n°3 dans le jeu SEC.

Reeves est en larmes

Antonio Reeves a été tout simplement constant et impressionnant cette saison. On s’attendait à ce que Reeves soit le meilleur buteur des Cats, mais des questions se posaient sur la cohérence et son désir d’être ici après l’intersaison. rumeurs de transfert.

Rien de tout cela n’a posé de problème. Reeves était la pièce de retour parfaite pour cette équipe. Il a vraiment perfectionné son talent pour devenir un véritable buteur à trois niveaux. Lorsque les tirs ne tombent pas en profondeur, il peut marquer d’autres manières, et en plus il frappe la vitre cette saison.

Sur l’année, Reeves marque en moyenne 19 points par match, soit un bon troisième de la SEC. C’est impressionnant compte tenu du nombre de bouches à nourrir dans cette équipe extrêmement talentueuse. Reeves a désormais marqué plus de 20 points dans plus de la moitié des matchs des Cats cette saison.

Cette année-là, il tire à plus de 50 % depuis le terrain et à plus de 40 % à trois pour la première fois en cinq ans de carrière. Il réussit également des lancers francs à un taux de 85 %.

L’offensive du Kentucky est vraiment bonne, mais ils sont à leur meilleur avec le vétéran le plus performant sur le terrain, surtout lorsque vous le jumelez avec Reed Sheppard et Rob Dillingham.

Partager le basket

La carte de visite de cette équipe est de protéger et de partager le basket-ball. Ils courent tout au long du match, mais ils font un travail incroyable, surtout pour une équipe aussi jeune, en ne retournant pas le ballon et en trouvant des coéquipiers ouverts.

Cette équipe affiche en moyenne un ratio aide/revirement proche de 2:1. C’est impressionnant pour un seul joueur. C’est l’élite pour toute une équipe. La dernière fois, malgré la défaite, les Cats ont récolté 22 passes décisives sur seulement 32 paniers inscrits. C’était presque pareil dans celui-ci.

La principale raison pour laquelle cette équipe marque si bien est cette raison. Et la raison pour laquelle ils sont si bons dans ce domaine est qu’ils ont plusieurs gardes capables de gérer le ballon et de trouver des coéquipiers ouverts. Il n’y a vraiment pas de chasseurs de balles là-bas. L’alchimie est excellente et ces gars semblent vraiment aimer mettre en place leurs coéquipiers.

La défense semblait meilleure, mais il reste encore un long chemin à parcourir

Le talon d’Achille du Kentucky cette saison est simple : la défense. Eh bien, défense et rebond, mais cela va souvent de pair. Des améliorations défensives significatives ne se produisent pas du jour au lendemain, mais la progression est possible d’un match à l’autre.

L’un des éléments les plus importants de la défense est simplement l’effort. Certains gars sont physiquement doués et perfectionnent vraiment leur art défensif, mais l’effort permettra à la plupart des gars de ce niveau de parcourir un long chemin. Je ne veux pas insinuer que cette équipe ne se bouscule pas, mais je me demande si toute l’énergie est dépensée du côté offensif.

Comme mentionné ci-dessus, le rebond est également un problème, tout comme le physique. Le fait qu’Adou Thiero ait désormais raté cinq matchs consécutifs n’aide pas, mais cela n’explique pas non plus totalement les problèmes. Ce match n’était pas parfait, mais Cal a mis cette équipe au défi d’intensifier sa défense, et ils ont semblé le prendre un peu personnellement. L’énergie était bien meilleure (à part les trois premières minutes de la seconde mi-temps). Le rebond était meilleur. C’était un bon effort global.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner Ugonna Onyenso. La capacité de blocage des tirs de cet enfant est vraiment remarquable. Il réalise en moyenne 2,5 blocs par match en moins de 15 minutes par concours. Il a réussi cinq blocs lors de la défaite de samedi contre les Aggies, et il a réussi quatre tirs supplémentaires dans celui-ci. Onyenso est également un solide rebondeur. Il est un élément important pour cette équipe à l’avenir.

Dans l’ensemble, ce fut un excellent match de rebond pour les Cats. La séquence de six victoires consécutives du Kentucky s’est terminée samedi, mais espérons qu’une séquence encore plus longue ne fait que commencer.

Allez les chats !