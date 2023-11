Le basket-ball du Kentucky critique l’État du Nouveau-Mexique : récapitulatif, 4 points à retenir et acclamations d’après-match

La saison de basket-ball 2023-24 a officiellement commencé, alors que les Wildcats du Kentucky, n°16, ont battu l’État du Nouveau-Mexique 86-46 lundi soir à la Rupp Arena du Central Bank Center.







Cette victoire a scellé la 100e victoire du Kentucky lors des premiers matchs de la saison et a permis à l’entraîneur britannique John Calipari de rester invaincu lors des premiers matchs à domicile au cours de son mandat.

L’étudiant de deuxième année Adou Thiero a marqué les deux premiers points de la saison après avoir écrasé les planches et récupéré un bâton lors d’une tentative de lay-up manquée dans le trafic par DJ Wagner. Une paire de trois points d’Antonio Reeves a aidé les Wildcats à prendre une avance de 23-15 à 8:10, et un panier de Tre Mitchell à la fin de la mi-temps a donné au Kentucky une avance de 37-29 à la mi-temps.

Le Kentucky n’a commis qu’un seul turnover au premier semestre, une tendance impressionnante que nous avons constatée lors de la saison des exhibitions et qui se traduit déjà dans la saison régulière. Les passes ont été nettes tout au long du match, car cette équipe joue déjà au basket-ball en équipe comme vous le verriez dans une équipe de vétérans.

Les Wildcats ont fait monter la pression en seconde période et n’ont accordé que six points au cours des neuf premières minutes après avoir forcé cinq revirements depuis la mi-temps et huit interceptions dans la soirée. Une séquence de 6-0 a finalement donné au Kentucky une avance de 54-35 alors que les Wildcats se dirigeaient vers la victoire. Les Wildcats ont terminé avec cinq joueurs à deux chiffres.

Le Kentucky a fini par battre les Aggies 49-17 en seconde période dans ce qui s’est transformé en une première victoire dominante de la saison.

Voici les quatre choses que vous devez savoir sur une belle victoire de John Calipari and Co en première saison.

La classe de première année classée n°1 démarre en trombe

Après s’être installés contre le Georgetown College et le Kentucky State pendant la saison des expositions, les membres de la classe de recrutement n°1 du Kentucky – DJ Wagner, Rob Dillingham, Justin Edwards, Reed Sheppard – ont tous fait de solides débuts dans la victoire.

Wagner et Dillingham étaient actifs du côté défensif, et Edwards a montré ses compétences offensives, marquant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Sheppard a également regardé chez lui dans la Rupp Arena et a fourni une attaque instantanée dès le banc. Dillingham semble être un passeur sous-estimé, et les quatre étudiants de première année qui ont joué des minutes significatives ont la capacité de le remplir à trois points.

Edwards a récemment été nommé sur la liste de surveillance Naismith de pré-saison, une première liste des 50 meilleurs joueurs du pays qui devraient concourir pour le titre de joueur masculin de l’année du Trophée Naismith cette saison. Les Wildcats espèrent toujours qu’Aaron Bradshaw reviendra bientôt alors que le calendrier se durcira à partir de la semaine prochaine.

Le Kentucky est difficile à arrêter en transition

La meilleure attaque du Kentucky est peut-être sa défense, car les gardes des Wildcats semblent toujours avoir la main sur le ballon et sont prêts à remonter le terrain pour obtenir des paniers faciles. Jouer Wagner et Dillingham ensemble fait monter les choses d’un cran car les gardes de première année ont la rapidité et la rapidité nécessaires pour faire bouger les choses des deux côtés du terrain. Lorsque vous ajoutez Reed Sheppard au mélange, vous ajoutez des tirs bloqués et ses propres mains rapides sur la défense, pour garder les adversaires sur les talons.

Bien que l’offensive sur demi-terrain soit encore un travail en cours, les Cats ont plus que suffisamment de puissance de feu pour faire pression sur le ballon afin d’obtenir des paniers faciles sur tout le terrain.

Le benchmarking pourrait être l’arme secrète du Royaume-Uni

Même sans les trois joueurs de sept pieds (Bradshaw, Ugonna Onyenso et Zvonimir Ivisic), l’une des forces du Kentucky cette saison pourrait être les points en sortie de banc, car Dillingham et Sheppard peuvent vous marquer des points rapidement.

Sheppard, M. Basketball du Kentucky de l’année dernière, a marqué ses premiers points dans un uniforme Wildcat après un vol et un dunk à deux mains sur une passe décisive de Wagner à 6:04 en première mi-temps. Il a également marqué trois points en première mi-temps et s’est connecté sur trois lancers francs après avoir été victime d’une faute derrière l’arc. Sheppard et Dillingham ont totalisé 29 points.

L’étudiant de première année Jordan Burks a également obtenu de solides minutes, courant sur le terrain, jouant une défense solide et atteignant le ballon en tant que rebondeur. Une fois que le Kentucky sera revenu à pleine puissance, vous pouvez vous attendre à ce que Calipari ait beaucoup de profondeur, avec jusqu’à 11 gars se battant à l’entraînement pour le temps de jeu.

Adou Thiero s’améliore à chaque match

L’étudiant de deuxième année Adou Thiero obtient facilement le titre de joueur « le plus amélioré » après avoir vu des minutes limitées en tant qu’étudiant de première année. Cette saison a été une histoire bien différente, car le swingman de 6 pieds 8 pouces est désormais titulaire et s’est avéré être un rebondeur implacable contre une plus grande équipe de NM State. Il a également montré sa capacité soit à entrer dans le couloir pour marquer, soit à gagner un voyage jusqu’à la ligne des lancers francs.

Tre Mitchell a eu du mal offensivement contre NM State, mais Reeves a frappé quelques gros trois dans la première mi-temps pour créer une certaine séparation d’une équipe embêtante de NM State qui était à 4 sur 13 de la ligne des trois points en première mi-temps. Ce trio de vétérans devra intensifier ses efforts et fournir une intensité encore plus grande à mesure que nous entamons les matchs sur route en SEC.

Kentucky, 1-0, hôte Texas A&M-Commerce vendredi avant de jeter son dévolu sur le Kansas, classé n°1, mardi prochain au United Center de Chicago. Les Wildcats devraient disputer 13 matchs contre 10 équipes du tournoi NCAA d’il y a une saison et 10 équipes classées dans le Top 25 AP de pré-saison.

Maintenant, célébrons la victoire n°1 !

