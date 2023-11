Le basket-ball des Iowa Hawkeyes s’améliore à 2-0 avec une victoire contre l’Alabama State

IOWA CITY — Un match serré en première mi-temps vendredi s’est transformé en destruction. L’Iowa a ensuite battu l’Alabama State, 98-67. Les Hawkeyes se sont améliorés à 2-0 cette saison.

L’Iowa comptait quatre joueurs à deux chiffres : Patrick McCaffery (22), Payton Sandfort (17), Ben Krikke (13) et Tony Perkins (12).

Sandfort a réalisé une performance fantastique. Il avait 17 points et était 4 sur 10 en profondeur. Il a également capté 12 rebonds. Sandfort était considéré comme un candidat d’évasion pour la saison. Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais les premiers signes sont encourageants pour Sandfort. Il a récolté 21 points lors de la victoire de l’Iowa contre le Dakota du Nord et a enchaîné avec la performance de vendredi.

McCaffery s’est également démarqué lors de deux matchs. Il a récolté 11 points contre le Dakota du Nord. Vendredi, il a réalisé un remarquable 7 sur 12 sur le terrain en route vers ses 22 points.

“C’est juste une sorte de mentalité”, a déclaré Patrick McCaffery à propos de son instinct de buteur. “Si je vois une sorte d’avantage ou d’espace pour conduire le ballon, ou si je vois de l’espace pour tirer le ballon, j’ai vraiment confiance dans le travail que j’ai accompli et dans ma capacité à le conduire, à le tirer ou autre. Je vois dans cette certaine situation.

Ce n’était pas la performance offensive la plus efficace de l’Iowa. Les Hawkeyes ont tiré à 45,8 % depuis le terrain et à 31 % en profondeur. Mais l’Iowa a réalisé une bonne performance défensive, limitant l’Alabama State à seulement 35,4 % sur le terrain et 27,3 % en profondeur.

L’État de l’Alabama a donné quelques ennuis à l’Iowa en première mi-temps. Les Hornets se sont révélés capables au moins de rivaliser avec des concurrents de plus haut niveau. En entrant vendredi, l’État de l’Alabama sortait d’un match dans lequel ils n’avaient perdu que par 10 à Ole Miss.

L’Iowa a réussi à clôturer une première mi-temps plutôt peu inspirante de manière solide, se construisant un avantage de 49-37 à la pause. Mais cela n’a pas forcément été facile. Alabama State menait même 25-24, à moins de neuf minutes de la fin de la première mi-temps.

Mais vers la fin de la mi-temps, alors que l’Iowa s’accrochait à l’avantage, Sandfort s’est échauffé en profondeur. Il a réussi trois tirs à longue distance en un peu plus de deux minutes, dont un et un. Cela a aidé l’Iowa à se séparer en direction des vestiaires.

“Il est extrêmement confiant dans ses capacités de tir”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa, Fran McCaffery. “De toute évidence, il est très doué dans ce domaine. Mais il se déplace très bien sans le ballon. Il est donc très ouvert. Et ces gars-là sont difficiles à défendre. Et en plus, nous sommes plutôt limités à le surveiller. Nous avons un gars comme Payton. ” Sandfort. Nous devons l’ouvrir. “

Le ballon en profondeur a aidé l’État de l’Alabama à suivre le rythme en première mi-temps, tirant à 40 % en profondeur alors que l’Iowa n’en était qu’à 33,3 %. Sandfort et Patrick McCaffery ont terminé la première mi-temps avec 12 points chacun. L’étudiant de première année Brock Harding a également donné aux Hawkeyes une bonne énergie sur le banc en première mi-temps. Il a continué ainsi dans la seconde, terminant le match avec cinq points et sept passes décisives.

“Quand vous avez beaucoup de gars autour de vous qui peuvent marquer le ballon, cela rend les choses beaucoup plus faciles”, a déclaré Harding. “Les gars coupent, ils savent qu’ils vont récupérer le ballon. Nous avons des tireurs tout autour. Cela rend mon travail beaucoup plus facile en tant que meneur. Donc, c’est juste super amusant de jouer avec ce terrain de gars.”

Même s’il ne s’agissait pas d’un adversaire de taille, l’Iowa a répondu à l’adversité de manière encourageante. L’État de l’Alabama a offert peu de défi à l’Iowa en seconde période. Les Hawkeyes ont dominé les 20 dernières minutes, prenant clairement le contrôle du match.

Avec cette victoire, l’Iowa a balayé la semaine d’ouverture de la saison 2023-24. Les Hawkeyes ont démantelé le Dakota du Nord, 110-68, mardi. Ces 110 points ont été les plus importants lors d’un premier match de saison régulière sous Fran McCaffery dans l’Iowa. Pour un programme ayant la réputation d’être un poids lourd offensif, c’est un chiffre particulièrement impressionnant.

“Je pense que nous sommes dans une bonne position”, a déclaré Patrick McCaffery. “J’aime notre équipe. Nous avons beaucoup d’armes. Nous pouvons emprunter de nombreuses voies différentes. Je pense que, surtout ce soir, ces gars étaient bons. Nous devons être capables de continuer à nous verrouiller du côté défensif.”

Mais le niveau de concurrence va rapidement augmenter considérablement.

La semaine prochaine, l’Iowa devrait affronter Creighton à Omaha. Les Bluejays viennent de faire une apparition dans l’Elite Eight la saison dernière sous la direction de l’entraîneur-chef Greg McDermott. Ils sont actuellement classés n°8 dans le sondage des entraîneurs d’USAToday et sont perçus comme un prétendant légitime au Final Four.

Après ce match, l’Iowa obtient un affrontement plus léger contre l’Arkansas State, mais il revient ensuite à une compétition plus performante. Dans le Rady Children’s Invitational, l’Iowa joue contre l’Oklahoma, suivi de Seton Hall ou de l’USC.

L’Iowa a pris un bon départ lors de ces deux premiers matchs. Mais il lui incombe désormais de continuer à le faire pendant une période encore plus formidable.

