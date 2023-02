Le basket-ball des garçons de Lyon devance York – Shaw Local

BASKET GARÇONS

Lyon 71, York 66

Jackson Niego avait 18 points, Brady Chambers 14 et Nik Polonowski 10 pour les Lions. AJ Levine a marqué 19 pour York.

Glenbard West 70, Scales Mound 49

Logan Brown a marqué 16 points pour les Hilltoppers.

Lemont 71, Parc Evergreen 41

Miles Beachum a récolté 16 points et 10 rebonds et Matas Castillo et Rokas Castillo en ont chacun marqué 14 pour Lemont (21-6).

Downers Grove Nord 73, Proviso Ouest 42

Hinsdale Central 69, Oak Park-River Forest 54