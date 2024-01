Le basket-ball des BYU Cougars bat les Texas Longhorns

Le Texas, à destination de la SEC, ne jouera peut-être plus jamais au Marriott Center et le souvenir sera certainement celui de Horns Down.

Littéralement.

Au cours de la première moitié du match du Texas contre BYU samedi, les responsables de BYU ont demandé aux membres de la section étudiante, le ROC, de retirer les T-shirts qui portaient le mantra insultant « Horns Down ».

Il s’est avéré que la véritable discorde était simplement sur le terrain lorsque les coupeurs et les passeurs d’élite de BYU ont tranché et coupé les Longhorns en dés.

BYU a battu le Texas 84-72 samedi après avoir mené de 17 points avec un peu plus de huit minutes à jouer dans le match.

Les Longhorns, fraîchement sortis de leurs victoires au n°11 de l’Oklahoma et au n°9 de Baylor, ont été victimes d’un tourbillon d’exécutions aux deux extrémités du terrain par les Cougars lors d’un rare match de midi devant une foule à guichets fermés de plus de 17 000 personnes.

Le Texas s’est flétri sous ce qui pourrait être le meilleur match du Big 12 joué par BYU cette saison. Cette victoire a élevé BYU à 15-5 au total et à 3-4 en championnat.

Mark Pope de BYU a surpris le Texas avec une attaque offensive rappelant celle de Princeton, de l’Air Force et de Saint Mary’s.

Mis en valeur par des coupes, des passes et des exécutions précises, les Cougars ont attaqué la peinture, s’écartant de leur attaque nationale de plus de 34 tentatives à 3 points par match.

BYU n’en a tenté que 17 à distance, soit sept. Pourquoi? Parce que les lay-ups étaient plus faciles.

BYU a tiré à près de 70 % pendant la majeure partie du match et a terminé avec 64 % de tirs depuis le sol. Les Cougars ont dominé le Texas 40-26 dans la peinture et avaient un avantage de 22-4 au début du match.

Avec ce genre de domination à l’intérieur, on pourrait penser que BYU avait Hakeem Olajuwon ou Kareem Abdul-Jabbar faisant des layins et des dunks.

“Ils ont joué très fort défensivement, branchant la clé et rivalisant à deux”, a déclaré l’entraîneur-chef du Texas, Rodney Terry.

« Nous avons quand même récupéré le ballon et sommes arrivés à la ligne des fautes. Donnez-leur du crédit. La double équipe les a définitivement aidés dans la peinture.

Terry a déclaré que son équipe savait que BYU arrivait en faisant 12 3 par match et voulait faire pression sur ces tirs, “mais ils nous ont dispersés et ont réussi de gros tirs à l’intérieur.”

BYU a obtenu un Jaxson Robinson renouvelé et guéri, qui a récolté 17 points, son meilleur match depuis le 13 décembre.

Robinson avait connu des difficultés lors des trois précédentes défaites du Big 12 de BYU, mais il a réussi 8 tirs sur 11 contre le Texas et a réussi trois tirs bloqués en 36 minutes de jeu, un sommet de la saison.

Les Longhorns n’ont pas pu faire face à un Fouss Traoré en meilleure santé au poste, qui a inscrit 16 points et six rebonds.

Le Texas a tremblé sous la traînée de vapeur de l’effort énergique de Richie Saunders, qui a joué les cheveux en feu et a terminé avec 11 points.

Dallin Hall, quant à lui, a déséquilibré les défenseurs du Texas grâce à sa pénétration et à son agitation défensive.

Le Texas a reçu une dose complète d’un Noah Waterman actif et confiant, qui a disputé son troisième match consécutif de 17 points ou plus.

Les Longhorns n’ont pas trouvé de bandeau à mettre sur l’arrière de la tête du prodige égyptien de BYU, Aly Khalifa, qui les a brûlés avec huit passes décisives, la plupart sur des passes acérées comme des rasoirs vers des coupeurs à l’intérieur de la clé.

Khalifa aurait obtenu une neuvième passe décisive si Trevin Knell n’avait pas réussi une passe hors des limites juste sous le panier alors qu’il était grand ouvert.

Waterman a expliqué que lorsque le Texas a tenté de bloquer le jeu extérieur de BYU, l’équipe a attaqué avec des coupures tardives et des passes dérobées.

« En réalité, c’était une situation perdant-perdant pour eux », a-t-il déclaré.

BYU était favori pour battre le Texas par sept points avant ce match, mais peu de gens auraient pu prédire que les Cougars réaliseraient 76 % de leurs tentatives de placement à 2 points tout en gardant une précision de 40 % au-delà de l’arc.

BYU n’était qu’à un seau de marquer plus de points au Texas que quiconque cette saison, ce qui fait des 17 tentatives de tir au-delà de l’arc, le plus bas de la saison, encore plus une statistique sauvage.