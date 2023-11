Le basket-ball des BYU Cougars bat les Aztèques de l’État de San Diego

Le meneur de jeu de BYU, Dallin Hall, sera mis à rude épreuve et absorbera sa part de nuits difficiles lorsque les Cougars arriveront au Big 12 en janvier, mais au moins l’étudiant de deuxième année aura le 10 novembre 2023 sur son CV.

Et les Cougars détiendront toujours leur rival San Diego State au Marriott Center.

« Cela peut faire beaucoup de choses pour nous. Cela nous donne une idée d’où nous en sommes. Je ne pense cependant pas que cela affecte notre confiance. Beaucoup de gens nous excluent depuis le début de l’année. Cela ne nous a jamais dérangés. C’est ce qu’il y a dans notre vestiaire, ce qui y est dit, ce en quoi nous croyons là-bas qui nous importe. – BYU garde Dallin Hall.

Hall a réussi quelques gros tirs au cours de la séquence et a marqué 16 des 18 points de son équipe en seconde période alors que BYU a renversé les Aztèques, classés n ° 17, 74-65 devant 15 689 fans ravis vendredi, déplaçant le tout des Cougars. record de temps contre l’ancien rival de la conférence SDSU à 31-4 à Provo.

C’était le genre de victoire qui pourrait rapporter gros en mars prochain, en supposant que le SDSU réussisse après avoir perdu cinq joueurs clés de l’équipe championne de Mountain West de l’année dernière et des participants au Final Four.

Et cela aurait pu montrer que BYU a le potentiel pour être meilleur que la 13e meilleure équipe du Big 12 composé de 14 équipes.

Ce n’était pas un hasard, même s’il convient de noter que le SDSU n’était pas à pleine puissance. Mais les Aztèques se sont classés dans le top 25, ont battu Cal State Fullerton lundi et comptent toujours des athlètes de haut en bas dans la liste.

BYU était en quelque sorte favorisé par trois points, et les Cougars ont rapidement montré pourquoi, prenant une avance de 33-28 à la mi-temps.

Les Cougars ont dominé les plus gros Aztèques 42-32, n’ayant commis qu’un chiffre d’affaires de plus (14-13) qu’une équipe qui prospère en renversant les équipes et possédait le verre offensif, 12-7.

“L’engagement de nos gars à obtenir (des rebonds) était incroyable ce soir”, a déclaré l’entraîneur Mark Pope. “Il s’agit d’une équipe de rebond de niveau élite pour les matchs de championnat national.”

Les Cougars menaient par neuf points en première mi-temps, mais le bug du turnover s’est fait sentir en fin de mi-temps, permettant aux Aztèques de réduire l’écart à cinq à la mi-temps.

Les problèmes de turnover de BYU se sont poursuivis en seconde période, avec au moins une demi-douzaine de tirs manqués au bord, mais les Cougars ont réalisé tous les gros jeux dans les cinq dernières minutes pour venger une défaite l’année dernière à la Viejas Arena de San Diego.

« Combat au poing depuis le début », c’est ainsi que Hall l’a décrit, ajoutant que c’était exactement ce que les entraîneurs avaient dit que ce serait.

« Mes coéquipiers étaient physiques. Nous avons exécuté notre plan de match. Quelques gars (méconnus) se sont vraiment présentés pour jouer. … Chaque gars est intervenu pour nous ce soir, tout comme ils s’étaient entraînés tout l’été pour le faire », a déclaré Hall.

“C’est une grande victoire pour nous et ce n’est que le début de notre route.”

Et Hall était le chauffeur, parfois réticent, parfois audacieux et doté d’un instinct de tueur qui n’avait pas toujours été là l’année dernière.

Après avoir débuté presque tous les matchs l’an dernier, Hall a quitté le banc parce qu’il a été ralenti par une blessure au genou qui a limité ce qu’il pouvait faire au camp d’entraînement et lui a permis de jouer seulement 15 minutes lors de la victoire contre Houston Christian lundi.

Le produit de Fremont High et missionnaire de retour a marqué sept points dans les quatre dernières minutes et 8 secondes, tandis que l’équipe d’entraîneurs de BYU envisageait un temps mort pour lui donner un peu de repos.

Il a terminé 6 sur 13 depuis le sol, 4 sur 8 à 3 points, en 25 minutes.

“Si vous m’aviez demandé avant le match si j’allais lui accorder 25 minutes… cela aurait pu être exagéré”, a déclaré Pope.

Hall a réussi deux lancers francs avec 4:08 à jouer pour donner à BYU une avance de 59-55 après que Micah Parrish ait marqué cinq points consécutifs pour commencer ce qui semblait être un autre retour du SDSU.

Hall a fait un seau une minute plus tard, puis est venu le poignard – un recul de 3 points face à Parrish avec 2:34 à jouer qui a donné aux Cougars une avance de neuf points.

Fouss Traoré et Richie Saunders ont effectué des lancers francs dans la dernière minute et demie et Spencer Johnson a ajouté un lay-up de pause rapide.

Pope a déclaré qu’il quittait les installations de basket-ball il y a deux nuits et que Hall était toujours dans la salle de musculation, “mettant une tonne de travail en banque”.

«C’est qui il est. C’est un joueur très spécial. Il était un joueur spécial l’année dernière en première année, ce qui est vraiment difficile à faire », a déclaré Pope. “Il va continuer à être un grand joueur ici.”

L’État de San Diego est sorti de la mi-temps avec une séquence de 9-2 pour prendre une avance de 37-35, grâce aux interceptions d’Elijah Saunders et aux dunks rapides. Les Aztèques ont fait monter la pression défensive et BYU ne l’a pas particulièrement bien géré pendant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps.

Les visiteurs ont réussi 7 de leurs 9 premiers tirs en seconde période pour prendre l’avantage, 46-42.

BYU a répondu avec deux revirements supplémentaires, mais le SDSU – jusqu’à sept boursiers en bonne santé – n’a pas pu capitaliser. Le panier à 3 points de Hall avec 8 :07 à jouer a donné à BYU une avance de 51-50, et les Cougars ne l’ont jamais perdu.

Puis vint le trey de recul.

“Oui, l’entraîneur veut que je prenne ça”, a déclaré Hall. «J’ai travaillé toute l’intersaison sur mes tirs dès le rebond. C’était une grande priorité pour nous. Depuis, il me fait confiance pour le faire, il s’agit donc simplement d’avoir la confiance nécessaire pour le faire.

En première mi-temps, Jaxson Robinson a donné une grosse étincelle à BYU dès la sortie du banc, et lorsque Trey Stewart a réussi un triple avec 3:18 à jouer à la mi-temps, les Cougars avaient une avance de 29-20. Cependant, BYU a retourné le ballon sur trois de ses quatre dernières possessions de la première mi-temps, permettant aux visiteurs de revenir.

BYU s’est amélioré à 72-10 alors qu’il menait à la mi-temps sous Pope.

“Nous pensons que nous pouvons accomplir de très grandes choses”, a déclaré Hall, notant que lorsque Dwyane Wade, membre du Temple de la renommée de la NBA et copropriétaire des Utah Jazz, a parlé à l’équipe il y a quelques semaines, il leur a dit d’être sûrs et de célébrer les grands moments.

“Nous allons célébrer ce soir en équipe, mais ensuite nous allons nous verrouiller demain et nous préparer pour le prochain match et les traiter comme un adversaire encore plus grand que San Diego State parce que ce n’est que le début de ce que nous voulons. faire », a déclaré Hall.

Les Cougars accueillent le sud-est de la Louisiane mercredi.