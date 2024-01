Le basket-ball de l’État du Michigan survit à l’essai routier contre le Maryland et gagne 61-59

COLLEGE PARK, Maryland – Le basket-ball de l’État du Michigan semblait avoir tout réuni et se préparait à mettre les choses en mode côte avec une première mi-temps dominante.

Un problème : le cabotage ne gagne pas les matchs sur route dans le Big Ten.

Une solution : l’équipe de Tom Izzo intervient au moment où la concentration est la plus nécessaire.

Après avoir pris 15 points d’avance en première mi-temps grâce à des tirs torrides et une défense étouffante, les Spartans se sont de nouveau retrouvés dans un autre combat aérien. Et quand ils avaient le plus besoin de leurs étoiles et de leur défense, les deux s’en sont sortis.

AJ Hoggard a marqué la moitié de ses 12 points lors de la finale 7 :14 après que le Maryland soit revenu en force pour prendre une brève avance. Tyson Walker a réussi cinq de ses 15 au cours des cinq dernières minutes, dont un tir critique à 3 points à 44,5 secondes de la fin. Et le vol de Tre Holloman contre Jahmir Young des Terps dans les dernières secondes a permis aux Spartans de s’accrocher pour leur première véritable victoire sur la route de la saison, 61-59, dimanche au Xfinity Center.

Holloman a récolté ses 12 points en première mi-temps, dont trois à 3 points. Malik Hall a ajouté 12 points et six rebonds alors que MSU (12-7, 4-4 Big Ten) a trouvé un moyen de remporter son troisième match consécutif.

Le Maryland (11-8, 3-5), qui est entré dimanche comme la pire équipe de tir à 3 points avec 25,4 % dans les matchs de conférence, a marqué huit tirs à 3 points et a surmonté ses premiers problèmes de score pour revenir en force et prendre une brève avance après la mi-temps. Young a réussi un tir profond à 2 points avec 36,3 secondes à jouer avec son orteil sur la ligne des 3 points, et son turnover dans les dernières secondes était le huitième du match pour les Terrapins. MSU a marqué 19 points sur ces cadeaux pour contrer l’abandon de 10 points de seconde chance sur neuf rebonds offensifs du Maryland.

Young a récolté 19 points, mais il l’a fait sur seulement 6 tirs sur 15 avec sept revirements. Donta Scott en a ajouté 16 et Julian Reese a récolté 10 points et 12 rebonds pour les Terps. Le Maryland a dépassé MSU au total, 37-22 dans un match difficile pour les grands hommes des Spartans.

Les Spartans se rendront au numéro 8 du Wisconsin vendredi pour une information à 20 heures au Kohl Center de Madison, Wisconsin (FS1). Les Badgers ont gagné le 5 décembre à MSU, 70-57, pour ouvrir le jeu Big Ten pour les deux équipes.

Première mi-temps dominante pour les Spartans

Alors que le Maryland entra dans le match avec seulement 27,9 % de tir à 3 points en équipe, Izzo a choisi de défier les Terps pour essayer de battre son équipe en profondeur.

Scott et Young se sont chacun connectés tôt alors que le Maryland ouvrait 2 contre 3 en profondeur dans les premiers 2:16. Mais la loi des moyennes et la défense à 3 points du Big Ten de MSU – 30,5% pour ses adversaires entrant samedi – ont rattrapé les Terrapins, qui rateraient huit de leurs neuf prochains en profondeur.

Pendant ce temps, les Spartans ont pris un autre bon départ de Hall, qui avait 10 points à la mi-temps après avoir marqué cinq des sept premiers points de MSU et marqué son premier 3 points.

Ce ne serait pas le dernier des Spartans, puisque Holloman et Walker ont réussi des possessions consécutives pour déclencher une séquence de 15-0 avec une paire de 3 points et un dunk en échappée. Walker a ouvert la poussée qui a duré 4:24 avec un autre 3 points, et Hall a frappé une paire de sauts de base alors que l’avance de MSU gonflait à 29-16 avec 9:08 à jouer avant la mi-temps. Il est passé à une avance de 15 points sur un lay-up d’Akins après un vol de Walker et une passe décisive à la pause.

La défense des Spartans a étouffé le Maryland pendant 8 minutes et 31 secondes entre les buts marqués, les Terrapins ratant 11 tirs consécutifs. Mais ils se sont repliés à sept points sur un tir à 3 points de Jahari Long avec 1:48 à jouer avant la mi-temps.

Mais le troisième panier à 3 points de Holloman de la mi-temps a déclenché un 7-2 près de la mi-temps pour envoyer les Spartans à la pause avec une avance de 44-32.

MSU était de 6 sur 10 en profondeur et a tiré 58,3 % au total en première mi-temps, tandis que le Maryland était de 5 sur 15 sur 3 et a réussi 37 % de ses tirs.

S’accrocher pour la victoire

Cependant, le Maryland a augmenté après la mi-temps et l’a fait avec des tirs extérieurs plus inhabituels.

Young a ouvert la mi-temps avec un 3 points et Scott en a marqué un autre dans le cadre du 16-4 des Terrapins pour commencer la seconde mi-temps. Le jeu à trois points et le lay-up de Scott ont égalisé le score, 48-48, avec 12 :15 à jouer. Ensuite, le pointeur à 3 points de Young sur Holloman avec 8 :23 à jouer a donné au Maryland sa première avance de la seconde mi-temps, 53-50.

Ce fut également au tour des Spartans de connaître des difficultés offensivement, ratant 11 tirs consécutifs et 8 :09 entre les buts sur le terrain. Mais Hoggard a attaqué le dribble pour une paire de lay-ups pour mettre fin à cette sécheresse et reprendre l’avantage. Puis, après un temps mort d’Izzo avec 5:23 à jouer, Walker a poignardé la peinture et a terminé dans le trafic pour donner l’avantage à MSU, 56-63.

Et la défense des Spartans, y compris le jeu clé de Holloman dans les dernières secondes, a fait en sorte que le Maryland ne puisse pas revenir, même si Young a essayé de le vouloir.

Contactez Chris Solari :[email protected].

Abonnez-vous au podcast “Spartan Speak” pour de nouveaux épisodes chaque semaine sur Podcasts Apple, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Et retrouvez tous nos podcasts et nos briefings vocaux quotidiens sur freep.com/podcasts.