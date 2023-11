Le basket-ball de l’État du Michigan stupéfait par James Madison en prolongation, 79-76

EAST LANSING — Toutes les discussions sur les grands rêves et les championnats nationaux devraient être mises de côté pendant un moment. Un match dans la saison, il y a beaucoup de choses à traiter.

Tom Izzo sait que son équipe de basket-ball de l’État du Michigan a besoin de beaucoup de travail et de beaucoup plus de feu dès le début. James Madison est venu au Breslin Center non pas en tant que bouc émissaire du premier match, mais en tant qu’équipe potentielle de tournoi de la NCAA cherchant à se faire un nom dans le paysage national.

Personne ne s’y attendait cecependant.

Le résultat final : le n°4 de MSU a perdu son premier match de saison, 79-76 en prolongation, lundi soir.

Mais il y avait bien plus encore.

UN MAUVAIS DÉBUT :Meilleurs et pires scénarios de basket-ball de l’État du Michigan : Final Four, ou un et un seul ?

Brillant une grande partie de la soirée, Tyson Walker a réussi l’un des deux lancers francs avec 38 secondes à jouer en prolongation et les Spartans en ont perdu deux. Les Dukes ont amené le ballon sur le terrain et il a trouvé son chemin vers Raekwon Horton, qui a froidement marqué un panier à 3 points à 8,6 secondes de la fin.

Walker a parcouru toute la longueur du terrain avec 3,4 secondes à jouer et a réussi un lay-up. Izzo a demandé un temps mort.

Jeremy Fears Jr. a commis une faute lors de l’attaque qui a suivi, et TJ Bickerstaff de JMU a réalisé l’un des deux lancers francs à 2,8 secondes de la fin. Walker a de nouveau couru sur le terrain, mais le ballon a été repoussé au fil du temps, les ducs se harcelant sur le sol.

Ce fut un coup de poing pour l’équipe d’Izzo, projetée par un certain nombre d’analystes comme étant des prétendants à son neuvième Final Four et potentiellement à son deuxième titre national.

Il s’agit également de la toute première défaite à domicile de MSU à Breslin et de la première défaite à domicile en novembre depuis la défaite des Spartans contre David Robinson et Navy le 29 novembre 1986 à Jenison Fieldhouse (lors du deuxième match de cette saison). Il s’agissait de leur première défaite à domicile depuis le deuxième match de Jud Heathcote en tant qu’entraîneur-chef de la MSU : un trébuchement de 74-73 contre Central Michigan le 29 novembre 1976, à Jenison.

Les Spartans étaient menés par pas moins de 13 points en première mi-temps avant de se ressaisir pour prendre leur première avance sur le lay-up de Jaden Akins à 4:45 de la deuxième période. Ils n’ont jamais mené par plus de six en temps réglementaire, culminant à 54-48, sur un lay-up de Coen Carr, avec 8 :35 à jouer.

Walker a joué avec une cheville droite tordue et une jambe gauche douloureuse, mais il a amélioré la situation en seconde période avec 17 points en seconde période, dont 10 dans la finale 5:17. Il a terminé avec ses 35 meilleurs points MSU, l’un de son record en carrière alors qu’il jouait à Northeastern.

Walker avait 10 des 12 derniers points réglementaires de MSU, mais il a raté un tir au buzzer après avoir perdu le contrôle du ballon. Les Dukes ont forcé la prolongation après qu’AJ Hoggard ait commis une faute sur Noah Freidel lors d’une tentative à 3 points, le garde de la JMU ayant réussi deux des trois tirs sur la ligne. Hoggard a ensuite raté un panier à 3 points sur un drive et un coup de pied de Walker.

UN AVENIR BRILLANT S’EST AFFIRMÉ ?Les objectifs du basket-ball de l’État du Michigan pour 2023-24 résumés en deux mots : « affaire inachevée »

Carr a récolté 14 points sur un tir de 5 en 6 avec six rebonds pour les Spartans. Akins a réussi un sommet en carrière de 11 rebonds, mais il n’a été que 2 sur 10 pour quatre points. Hoggard n’a réussi que deux des 11 tirs pour neuf points, et Malik Hall a réussi 2 sur 12 pour quatre points avec six rebonds.

MSU a tiré 36,1%, dont une marque de 1 sur 20 sur une plage de 3 points.

Terrence Edwards Jr. a marqué 24 points et Bickerstaff 21 points et 14 rebonds pour les Dukes, qui ont dépassé les Spartans, 51-48.

Les Spartans ont un redressement rapide et accueillent le sud de l’Indiana jeudi à 19 heures (Big Ten Network).

