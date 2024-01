Le basket-ball de l’État de l’Iowa remporte la victoire sur la route du Big 12 contre TCU

FORT WORTH – Il s’agissait d’une configuration qui criait à la « perte d’horaire ».

Le n°20 de l’Iowa State jouait sans son meneur, meilleur joueur et pièce la plus importante, Tamin Lipsey, contre le n°22 TCU à la Schollmaier Arena. C’est un lieu où les Horned Frogs étaient non seulement invaincus avant le match de samedi, mais où ils avaient renversé deux équipes du top 10 la semaine précédente.

Les Cyclones seraient en compétition, bien sûr, mais, en fin de compte, les circonstances s’avéreraient sûrement trop difficiles à surmonter.

L’État de l’Iowa ne s’est pas contenté de suivre ce scénario.

Alimenté par une défense tenace générant chiffre d’affaires après chiffre d’affaires, l’Iowa State a battu TCU, 73-72, samedi après-midi.

“Au fur et à mesure que votre équipe avance, vous savez que vous allez rencontrer de l’adversité”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa State, TJ Otzelberger, “et nous avons fait le travail que nous devions faire aujourd’hui pour gérer cette adversité.”

Les Cyclones (14-4, 3-2 Big 12) l’ont fait malgré le fait que Lipsey soit posté sur le banc en sueur alors qu’il souffrait d’une entorse à l’épaule. Une grande partie des remerciements pour cette victoire revient aux énormes contributions de Keshon Gilbert, qui a assumé presque toutes les responsabilités de meneur de Lipsey et a délivré 20 points, quatre rebonds et quatre passes décisives.

Curtis Jones, qui a débuté à la place de Lipsey, a ajouté 17 points et quatre passes décisives

Ce n’a pas été un après-midi sans drame, cependant, puisque l’Iowa State a vu une avance de 19 en seconde période glisser à seulement quatre points dans la dernière minute du match avant que les Cyclones ne puissent fermer la porte. Un tir à trois points de dernière seconde de TCU représentait la marge finale d’un seul point.

L’Iowa State a forcé 27 revirements, le maximum qu’il ait jamais créé dans un match du Big 12. Les Cyclones ont marqué 36 points grâce à ces cadeaux.

“Je déteste prononcer ce mot, mais 27 revirements, ça rend les choses difficiles”, a déclaré l’entraîneur du TCU, Jamie Dixon. “C’est comme ça qu’ils voulaient nous battre, et ils l’ont fait.”

L’absence de Tamin Lipsey se profile toujours

C’était un jeu qui se reproduisait encore et encore, dans un jeu qui était déjà pratiquement décidé. Mais lorsque Lipsey a tendu son bras gauche pour essayer de ralentir le chemin de Richie Saunders de BYU vers le panier mardi, la star de Cyclone a grimacé et a saisi son épaule gauche.

Cela a également laissé l’État de l’Iowa comme un acteur essentiel, du moins à court terme.

“C’est quelque chose que j’ai ressenti l’année dernière lors du match contre l’Oklahoma à domicile”, a déclaré Lipsey au Register après le match de samedi. “C’est quelque chose qui s’est produit l’année dernière, donc je le connaissais.

“Je ne me sentais tout simplement pas bien.”

Lipsey mène l’Iowa State en termes de score (14,5 points par match), de rebonds (5,5 points par match), de passes décisives (5,6 points par match) et d’interceptions (3,4 points par match) tout en servant également de leader de l’équipe avec son style de jeu implacable.

“Tamin est un très gros joueur”, a déclaré Gilbert. “Il reçoit beaucoup de ballons 50-50, fait beaucoup de petites choses. Nous avons accroché notre chapeau pour le garder et faire les choses qu’il fait.”

Son absence a été absorbée grâce à quelques grandes performances des autres gardes de l’Iowa State, notamment Gilbert et Jones.

Gilbert était 8 sur 15 sur le terrain et a joué 37 minutes. Jones a terminé 6 sur 12 aux tirs en 33 minutes. Les deux joueurs ont enregistré leur record de la saison en minutes jouées.

“Je l’ai en quelque sorte abordé comme n’importe quel autre jour”, a déclaré Jones. “Évidemment, vous savez que vous allez jouer un rôle plus important dans ce match, mais les entraîneurs m’ont donné confiance toute la semaine. Mes coéquipiers m’ont donné confiance toute la semaine pour être moi-même.”

L’entorse à l’épaule ne devrait pas maintenir Lipsey à l’écart pendant une période prolongée. Il y a de l’optimisme selon lequel il pourrait être de retour sur le terrain pour ce qui sera une semaine critique pour l’Iowa State, qui accueillera deux matchs à domicile contre Kansas State et le numéro 4 du Kansas.

“J’ai bon espoir de jouer mercredi”, a déclaré Lipsey. “C’est le but.”

La capacité de l’Iowa State à défendre son terrain sera probablement un facteur majeur dans la capacité des Cyclones à participer à un troisième tournoi NCAA consécutif. Étant donné à quel point le Hilton Coliseum a été historiquement formidable et à quel point il est difficile de gagner sur la route dans le Big 12, empiler les victoires à domicile est le chemin le plus sûr pour l’État de l’Iowa pour renforcer sa reprise du tournoi.

“(Lipsey) avait définitivement besoin de cette opportunité pour ne pas être là-bas”, a déclaré Otzelberger. “Nous continuerons à faire ce qui est dans son intérêt.

“C’est au jour le jour, donc je dirais qu’il y a une chance (il jouera mercredi), mais nous devons nous assurer avant tout que sa santé et sa sécurité, son bien-être qu’il retrouve à être en bonne santé. »

Des chiffres d’affaires, des chiffres d’affaires et encore des chiffres d’affaires

Iowa State s’est classé dans le top 10 au niveau national pour forcer les revirements au cours des deux premières saisons d’Otzelberger à Iowa State. Cette saison, les Cyclones se sont encore une fois classés parmi les meilleurs samedi.

Mais ils n’avaient rien fait de comparable à ce qu’ils avaient fait contre les Grenouilles Cornues.

TCU a retourné le ballon neuf fois au cours des cinq premières minutes et demie du match, 18 fois en première mi-temps et 27 fois dans le match. Il éclipse les 26 revirements forcés par l’Iowa State contre le Colorado le 3 mars 2004 pour le plus grand nombre jamais réalisé par les Cyclones dans un match du Big 12.

“C’est difficile à comprendre”, a déclaré Dixon. “Nous n’avons tout simplement pas bien géré la situation.”

Certes, la maladresse de TCU avec le ballon a joué un rôle, mais la pression du ballon et la défense de l’équipe de l’Iowa State ont causé des problèmes aux Horned Frogs toute la journée.

Jones a réalisé sept interceptions, ce qui aurait égalé le record d’un seul match de l’Iowa State si Lipsey n’en avait pas enregistré huit dans un match plus tôt cette saison.

“Je pense que la pression du ballon les a touchés”, a déclaré Jones.

Suivant

Avec deux matchs sur la route derrière eux, l’Iowa State rentre maintenant chez lui pour affronter tout l’État du Kansas.

Les Cyclones affronteront Kansas State mercredi (20h ; ESPN2) et le n°4 du Kansas samedi (12h30 ; CBS) au Hilton Coliseum.

Les Wildcats (13-4, 3-1) ont remporté cinq des six matchs avant leur match de samedi soir contre l’Oklahoma, n°16.

L’Iowa State a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives contre les Jayhawks (15-2, 3-1) la saison dernière lorsque les Cyclones les ont battus à Ames.

Travis Hines couvre les sports de l’Iowa State University pour le Des Moines Register et Ames Tribune. Contactez-le au [email protected] ou (515) 284-8000. FSuivez-le sur X à @TravisHines21.