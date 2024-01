Le basket-ball de l’État de Floride gagne à Miami avec une victoire fil à fil

Florida State (11-6, 5-1) s’est rendu à Coral Gables sur une séquence de quatre victoires consécutives et les Seminoles étaient heureux d’en faire cinq avec une victoire de 84-75 sur le Ouragans de Miami (12-5, 3-3). Cam Corhen a été magnifique avec 16 points à 7-7 aux tirs, tout en jouant également une excellente défense, mais c’était vraiment un bon effort d’équipe. FSU avait quatre gars à deux chiffres, plus un cinquième avec 9, et sept gars avaient au moins deux rebonds. Les ‘Noles n’ont jamais été menés dans le match.







Première moitié:

Le jeu a pris un rythme frénétique dès le début, ce qui est exactement ce que souhaitait FSU. Les deux équipes avaient une belle apparence, Miami en grande partie en transition grâce à de longs rebonds et revirements, tandis que les Seminoles marquaient en transition et depuis le demi-terrain grâce à un mouvement puissant du ballon et des joueurs. Lors du temps mort des médias des moins de 16 ans, le tableau d’affichage indiquait déjà 14-9 en faveur des Noles. La différence étant que FSU en avait trois supplémentaires grâce à Darin Green, Jr. qui a drainé ses deux premiers (rien que net sur les deux) et une possession supplémentaire en raison d’un rebond offensif de Jamir Watkins.

À la sortie du premier temps mort, Florida State n’a pas lâché le gaz. Comme Rogner et moi en avons parlé sur le pod, Miami a un sérieux problème de profondeur. On pouvait dire que l’entraîneur Hamilton voulait tester la profondeur des Canes, alors qu’il faisait appel à des vagues de sous-marins pour accélérer sans relâche le rythme et attaquer la jante. Primo Spears est un gars né pour accélérer le rythme, et il a trouvé Cam Corhen sur une belle passe pour porter le score à 19-15 FSU avec plus de 13 minutes à jouer. Spears a ensuite reçu une passe décisive, avant de décrocher une autre passe décisive sur un lay-up de Corhen, donnant aux ‘Noles une avance de 25-18.

Deux lancers francs de Norchad Omier ont brièvement réduit le déficit à cinq, mais à partir de là, FSU s’est lancé dans une course. C’était le jeune garde Jalen Warley qui en orchestrait une grande partie, alors qu’il laissait des sous à ses coéquipiers. Défensivement, Corhen a commencé à exercer son influence, arrachant directement le ballon aux Hurricanes à deux reprises, l’un d’eux directement sous le cerceau de FSU, ce qui a conduit à un seau facile et à la blessure. Lorsqu’ils ne retournaient pas le ballon, Miami était toujours capable de fabriquer des points, principalement autour du bord, mais ce n’était pas aussi facile pour les Canes que les 6-7 premières minutes.

À environ 7 minutes de la fin de la mi-temps, Omier a commis sa deuxième faute en retenant clairement Jaylan Gainey. FSU en a profité, attaquant immédiatement son remplaçant. Warley a obtenu un joli lay-up pour tomber par contact, puis il l’a déposé pour Gainey pour un jam à bascule. Quelques possessions plus tard, Watkins a fait exploser Matthew Cleveland dès le rebond, et sans personne là pour protéger l’étain, ce fut un lay-up facile pour une avance de 40-28 FSU avec 4:55 à jouer dans la première mi-temps.

Les dernières minutes de la mi-temps ont cependant été mitigées. Avec l’absence d’Omier, FSU avait une réelle chance d’étendre encore plus son avance. Mais une mauvaise sélection de tirs de Josh Nickelberry et Spears a gâché quelques possessions. Et tandis que les ‘Noles ont obtenu un lancer franc de Spears suivi de Corhen nettoyant le désordre sur un dunk de rebond offensif pour porter l’avance à 43-28, Miami a ramené le score à un chiffre avec environ une minute à jouer. grâce en grande partie au fait que les ‘Noles ont été négligents dans leurs passes et sur le verre défensif.

Spears a coulé un sauteur de milieu de gamme dès le rebond avec 11 secondes à jouer pour ramener l’avance à 10, mais cela devait quand même ressembler un peu à une opportunité perdue pour Hamilton and Co, surtout depuis Miami, l’un des trois élites du pays. -les équipes de tir au point, n’étaient qu’à 2-14 du périmètre, ce qui n’est tout simplement pas durable.

Deuxième partie:

Baba Miller a ouvert la deuxième strophe en faisant exactement ce que FSU devait faire, attaquant le panier et faisant tomber un lay-up. Miami a obtenu un seau peu de temps après, mais FSU a continué à attaquer et à être récompensé. De’Ante Green a effectué des lay-ups consécutifs, un sur la 6e passe décisive de Warley et un sur un autre rebond offensif. Watkins a obtenu son propre lay-up et, tout à coup, FSU a pris sa plus grande avance du match à 53-37. Mais, une fois de plus, les Séminoles n’ont pas réussi à enfoncer le poignard dans le cœur de leur adversaire.

Vous saviez que le couvercle se détacherait du panier lors de la fusillade périmétrique de Miami, et quand cela se produirait, les bombes seraient parties. Les Hurricanes ont obtenu trois points des stars de la zone arrière Wooga Poplar, Nijel Pack (x2) et Kyshawn George, réduisant l’avance de 54-40 à 16 :17 à 59-57 à 11 :22. FSU, pour sa part, a contribué à cette course à Miami en arrêtant brusquement ce qui fonctionnait : attaquer le panier.

Après que Miami l’ait réduit à deux points, Hamilton a demandé un temps mort pour se regrouper. Cela a semblé fonctionner, car dès qu’il est sorti du groupe, Watkins a attaqué le panier pour le cerceau et le mal. Il a réussi le lancer franc et a arrêté le saignement, au moins temporairement. Miami l’a ramené à deux avec encore trois autres, mais il semblait que les Seminoles avaient compris le message. Watkins a attaqué à nouveau, et bien qu’il ait raté sa tentative de lay-up, Miller était là pour le rebond offensif, puis a fait mieux en frappant un trois. Spears a ensuite prolongé l’avance à 7 points sur un pull-up, et après deux autres lancers francs de Miami, Warley l’a immédiatement poussé à nouveau à 7 lorsqu’il est entré dans la peinture pour un lay-up.

Il semblait que l’équipe la plus profonde de la FSU aurait pu lutter contre son élan alors que les Hurricanes étaient clairement essoufflés, mais les Canes ont repris pied, une fois de plus… avec l’aide de plusieurs longs arrêts de jeu dus à des dysfonctionnements de l’horloge à domicile, permettant à l’UM de reprendre pied. courte rotation pour reprendre son souffle. Pack et Omier, en particulier, en ont profité, Pack frappant un trois en retrait et un pull-up, tandis qu’Omier a obtenu un lay-up sur un rebond offensif et un dunk assisté, ce dernier ramenant Miami à moins de deux à 73-71.

Une fois de plus, les Seminoles ont terminé la course sans permettre à Miami d’égaliser ou de prendre l’avantage, cette fois en utilisant des lancers francs avec un coup de pouce de leur lancer franc manqué apparemment breveté suivi d’un rebond offensif. À 4 minutes de la fin, FSU a prolongé l’avance à 77-71 lorsque Gainey a divisé une paire. Puis, après qu’Omier ait frappé deux points sur le score pour réduire l’avance à quatre, Miller a réalisé un jeu défensif exceptionnel pour couper la ligne de fond, puis voler la passe forcée. Cela a conduit Watkins à entrer dans la voie pour un flotteur, et l’avance est revenue à six.

Pack a lancé un autre sauteur, mais FSU a contré en coupant la tentative de presse de Miami et Watkins a lancé un marteau sur la tête d’Omier. À partir de là, tout était fini, sauf le score. FSU a réussi quelques lancers francs et est reparti avec la victoire.

FSU est arrivé avec un plan de jeu clair pour épuiser Miami et ils l’ont exécuté à la perfection. L’État de Floride a eu plus de joueurs qui ont marqué un point (9) que Miami n’en a joué dans le match (8). Watkins et Miller ont été les leaders des Seminoles en minutes avec 33 et 30 respectivement. Miami avait trois gars qui jouaient plus de 36 minutes et deux autres plus de 30.

Regarder vers l’avant:

L’État de Floride revient à la maison pour un match crucial contre le Tigres de Clemson. Clemson a commencé l’année 9-0, y compris une victoire sur terrain neutre contre le Grenouilles cornues TCUet une vraie route l’emporte sur un bon Marée cramoisie de l’Alabama équipe. Mais les Tigres ont perdu 4 de leurs 5 derniers et se rendent à Tallahassee désespérément besoin d’une victoire. Le match se termine à 16h00 samedi.

