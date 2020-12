Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

___

La NBA dit que huit autres joueurs ont été testés positifs pour COVID-19[feminine , portant le total jusqu’à présent cette saison à 56.

Parmi ceux-ci, les 48 premiers ont été testés positifs lors de la phase initiale de test de retour au marché de la ligue qui s’est déroulée du 24 novembre au 1er décembre. Ces tests ont montré un taux de positivité à l’échelle de la ligue d’environ 9%.

Les huit suivants provenaient d’un lot de 541 joueurs testés dans la semaine qui a commencé le 2 décembre. Pour cette période, le taux de positivité était un peu moins de 1,5%.

Les matchs de pré-saison à travers la NBA commencent vendredi et la saison régulière devrait débuter avec deux matchs le 22 décembre.

___

Les Bears de Chicago ont annulé l’entraînement et fermé leur établissement jeudi en raison d’un COVID-19[feminine tester.

La personne testée positive a été notifiée et s’auto-isole.

Les Bears ont placé trois joueurs de l’équipe d’entraînement sur la liste COVID cette semaine, le secondeur Manti Teo, le joueur de ligne défensive LaCale London et le receveur Thomas Ives. L’entraîneur Matt Nagy a déclaré que l’équipe ne pensait pas que le dernier test positif était lié à ces cas.

De toute évidence, ils n’étaient pas exempts de cette pandémie, a déclaré Nagy. Nous savons tous que les cas sont à la hausse. Et je veux juste remercier nos joueurs et nos entraîneurs pour leur adaptation et leur flexibilité. Ce n’est pas facile. Mais nous avons le bon état d’esprit.

Chicago devrait accueillir dimanche les Texans de Houston. Les Bears (5-7) en ont perdu six d’affilée, leur pire dérapage depuis que l’équipe de 2002 a égalé un record de franchise en perdant huit de suite.

___

La Caroline du Sud a annulé lundi son match de basket-ball masculin à George Washington en raison d’un COVID-19[feminine tester.

L’équipe a suspendu ses activités mardi et a annulé un match à domicile avec Wofford prévu jeudi. L’école a déclaré que l’équipe pouvait reprendre ses activités au plus tôt le 16 décembre et seulement s’il n’y avait pas d’autres tests positifs d’ici là.

___

La Géorgie a annulé son match de basket-ball féminin contre Radford en raison d’un COVID-19[feminine test dans le cadre du programme Highlanders.

Les Lady Bulldogs (5-0) devaient accueillir Radford (0-2) samedi au Stegeman Coliseum. Les Highlanders ont joué pour la dernière fois dimanche. Ils ont perdu contre Marshall 69-58.

La Géorgie n’a pas l’intention de programmer un match de remplacement.

___

