Le baseball un meilleur jeu parce que Lasorda était dedans

Tommy Lasorda aimait le baseball plus que tout.

Si c’était possible, il aimait encore plus les Dodgers.

Lasorda a vécu sa vie enveloppée dans Dodger Blue, et quand il a pris son dernier souffle jeudi soir à l’âge de 93 ans, je suppose qu’il était toujours certain d’une chose

Si vous n’aimez pas les Dodgers, Lasorda aimait dire, «il y a de bonnes chances que vous n’entriez pas au paradis.

Sous cet ensemble de qualifications, Lasorda est déjà là. Pas besoin de présenter ses lettres de créance aux Pearly Gates, même s’il ne s’est pas présenté dans son uniforme blanc étincelant avec des Dodgers griffonnés en bleu sur le devant et un gros n ° 2 sur le dos.

Il a vécu assez longtemps pour voir les Dodgers briser la sécheresse de sa vie et remporter la première série mondiale des équipes depuis que lui, Kirk Gibson et Orel Hershiser leur ont donné la plus improbable 32 ans plus tôt. Son dernier souhait était de voir enfin les Dodgers gagner à nouveau et, bien que fragile, il s’est rendu au Texas en octobre pour le voir se produire.

Pourtant, même dans la mort, il reste un souhait.

Je veux que ma femme mette le calendrier des Dodgers sur ma pierre tombale, disait souvent Lasorda. Quand les gens sont dans le cimetière pour rendre visite à leurs proches, ils diront: Allons sur la tombe de Lasordas et voyons si les Dodgers jouent aujourd’hui.

Les fans devront attendre quelques mois pour le faire, mais la pierre tombale de Lasordas sera un lieu de rassemblement populaire avant les matchs. Il était une véritable royauté des Dodger et, avec Vin Scully, l’un des derniers ponts entre Ebbets Field et le Dodger Stadium.

Maintenant il est parti, alors même que Vinny pleure le décès de sa femme plus tôt dans la semaine.

Il n’y aura jamais personne comme Tommy Lasorda, a déclaré Steve Brener, directeur des relations publiques des Dodgers sous le règne de Lasordas. Il était comme un deuxième père pour moi.

Si, à la fin, la mesure de la vie d’un homme peut être trouvée dans le nombre d’histoires racontées à son sujet, Lasorda a vécu une vie bien au-delà de ses 93 ans.

Il a combattu Phillie Phanatic sur le terrain après que la mascotte ait osé dénigrer ses bien-aimés Dodgers et a échangé des coups de poing avec les géants détestés à Candlestick Park. Il a remporté une Série mondiale avec une équipe hétéroclite qui ne méritait probablement même pas d’y être, puis a convoqué Gibson hors du club-house pour l’aider à gagner une seconde.

Entre les deux, il s’est lancé dans des diatribes dans le clubhouse, s’est régalé de lasagnes dans son bureau avec Frank Sinatra et a donné son avis à tous ceux qui le demandaient et même à ceux qui ne le faisaient pas. Les bandes de ses diatribes d’après-match sur Kurt Bevacqua et Dave Kingman sont des classiques underground qui vivront à jamais dans la tradition du baseball.

Alors, Tommy, qu’avez-vous pensé du fait que Kingman a frappé trois circuits contre les Dodgers?

Quelle est mon opinion sur les performances de Kingmans? Selon vous, quel est mon avis? Je pense que c’était (juron). Mettez ça dans je ne m’en soucie pas, dit-il. «Quelle est mon opinion sur sa performance? (explétif). Il nous a battus avec trois circuits (explosifs). Que voulez-vous dire (juron)? Quelle est mon opinion sur sa performance? Comment pouvez-vous me poser une question comme ça? Im (juron) de perdre un jeu (juron), et vous me demandez mon avis sur sa performance?

Lasorda a passé 71 saisons avec les Dodgers, remportant sa première bague de la Série mondiale en 1955 en tant que lanceur gaucher à Brooklyn. Il était un meilleur manager qu’un lanceur, menant les Dodgers à quatre World Series et en remportant deux. Pendant les 14 dernières années de sa vie, il a été un conseiller spécial de l’équipe, assis dans son siège à côté de l’abri des Dodger à chaque match à domicile, souvent avec Don Newcombe et d’autres à ses côtés.

Brener, qui a parlé au téléphone à l’épouse de Lasordas, Jo, jeudi avant de subir sa crise cardiaque fatale, s’est souvenu de lui à la fois comme un maître motivant et un promoteur magistral qui se délectait de la scène des célébrités autour de lui. L’élite hollywoodienne l’aimait en retour, se dirigeant vers le bureau du club-house de Lasordas au Dodger Stadium, où il y avait toujours beaucoup de nourriture pour accompagner les rires.

Sinatra était un copain et a promis à Lasorda qu’il chanterait l’hymne national lors de la journée d’ouverture s’il obtenait le poste de directeur des Dodger. Effectivement, Sinatra était au marbre pour donner l’air lorsque les Dodgers ont ouvert leurs portes en 1977.

Personne ne doit dire à Frank Sinatra qu’il est un bon chanteur et personne ne doit me dire que je suis un bon manager, a déclaré Lasorda.

Mais il ne s’agissait pas uniquement de gagner des matchs et de passer du temps avec Sinatra, Dean Martin et Don Rickles après les matchs. Lasorda avait du temps pour tout le monde, même si certains devaient d’abord déclarer leur allégeance aux Dodgers.

Brener se souvient être allé une fois dans un hôpital de San Francisco avec Lasorda, qui avait reçu une lettre d’une famille dont le fils était dans le coma.

Les parents sont là et Tommy entre et commence à motiver l’enfant, lui disant de se réveiller et qu’il allait être le garçon chauve-souris des Dodgers, a déclaré Brener. Eh bien, cet enfant est sorti du coma et l’année suivante, Tommy me présente l’enfant à Candlestick Park et dit que c’est l’enfant à qui j’ai parlé à l’hôpital. L’enfant a rebondi et était notre batboy. c’était la chose la plus incroyable que j’aie jamais vue.

Si les histoires sont légendaires, le manager aussi. Il était fidèle à son équipe, et toujours fidèle à lui-même même s’il ne souffrait pas facilement des imbéciles et des fans des Giants.

Pourtant, même ceux qui n’ont pas vu les choses, alors Blue sera d’accord sur ceci: pendant 71 ans, le baseball était un meilleur jeu parce que Tommy Lasorda était dedans.

Tim Dahlberg est un chroniqueur sportif national pour The Assocciated Press. Écrivez-lui à tdahlber@ap.org ou http://twitter.com/timdahlberg