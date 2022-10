Le baseball sud-coréen offre aux fans 9 manches d’acclamations, de chansons et de danses

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – Avant de se rendre au stade de baseball pour encourager son équipe préférée, les Kiwoom Heroes, Serim Cha vérifie toujours la liste du jour et recherche sur YouTube afin de pouvoir pratiquer la chorégraphie personnalisée de chaque joueur. bravo. “Je connais les chansons des joueurs réguliers, mais parfois il y a un joueur dont la joie n’est pas aussi connue”, a expliqué l’employé de bureau de 28 ans. “Danser et chanter ensemble pour les joueurs est tellement amusant. C’est comme si, en tant que fans, nous étions tous unis. Nous savons que les joueurs peuvent nous entendre et capter notre énergie.

Les matchs de baseball en Corée du Sud sont bien plus que des coups sûrs, des courses et des retraits. Ils s’apparentent à des concerts de rock bruyants où ce qui se passe sur le terrain peut sembler secondaire par rapport à l’énergie maniaque des gradins. Les fans sont tellement plongés dans leur performance collective que ce n’est que lorsqu’un coup de sifflet signale une fausse balle que beaucoup lèvent les yeux pour faire des guitares à air – et se baissent si nécessaire.

Les fans des Lotte Giants, connus pour leurs acclamations passionnées, chantent une chanson d’équipe au Sajik Baseball Stadium de Busan. (Vidéo : Michelle Lee/The Washington Post)

Les pom-pom girls et les mascottes scintillent, saluent et applaudissent aux côtés des «maîtres de la joie», qui guident la foule à travers la chanson signature d’un joueur et rappellent aux fans les mouvements qui l’accompagnent. Les airs sont généralement des succès coréens et américains – “Happy Together” et “Let’s Twist Again” sont deux des favoris vintage – et ils sont tellement au cœur du jeu que lorsque les acclamations ont été interdites pendant la pandémie de coronavirus, certains joueurs se sont plaints d’avoir du mal à se concentrer sans le bruit.

La plupart des fans n’ont cependant pas besoin de conseils; ils connaissent déjà les chansons et les pas par cœur. Et ils sont debout à chaque manche – sans avoir besoin de la septième manche du baseball américain.

“C’est évidemment ce qui saute aux yeux, toute la passion des fans”, a déclaré Mark Lippert, un ancien ambassadeur américain en Corée du Sud dont l’enthousiasme pour le baseball coréen est si bien connu que les gens demandent des selfies avec lui au stade. Il se prépare aux acclamations de ses Doosan Bears préférés en regardant des vidéos. “Vous avez ce jeu vraiment fascinant en cours, et en même temps, vous avez cet énorme concert où les chansons d’encouragement des joueurs sont connues par cœur des fans.”

La ferveur à ces jeux a des racines profondes.

L’Organisation coréenne de baseball a été créée en 1982 par le dictateur Chun Doo-hwan, un général militaire qui avait pris le pouvoir trois ans plus tôt. Un soulèvement sanglant pour la démocratisation en 1980 a déclenché des manifestations contestant le nouveau gouvernement. Chun a introduit des réformes culturelles dans le but de détourner l’attention du public de la politique – le sport était l’une de ses distractions – et en 1982, il a créé la ligue de baseball professionnelle du pays.

La ligue a puisé dans l’intense base de fans lors des matchs de baseball des lycées du pays, où les acclamations de groupe étaient devenues populaires dans les années 1970 alors que le pays continuait à s’industrialiser à la suite de la guerre de Corée. Les acclamations étaient un moyen pour les Coréens qui avaient déménagé dans les villes pour des emplois et d’autres opportunités d’exprimer leur nostalgie de la maison, a déclaré Yongbae Jeon, professeur au département de gestion du sport de l’Université Dankook à Yongin, en Corée du Sud.

Cho Ji-hoon, le maître des encouragements des Lotte Giants, dirige les fans de l’équipe au Sajik Baseball Stadium. Il occupe son poste depuis 17 ans. (Vidéo : Michelle Lee/The Washington Post)

Les vraies pom-pom girls ont émergé dans les années 1980 avec l’introduction des ligues sportives, a déclaré Jeon, et en 1990, les équipes ont commencé à développer des stratégies de marketing autour de tout cela. Au début des années 2000, les acclamations personnalisées pour chaque joueur ont commencé.

« Le baseball professionnel coréen est collectif, passionné et dynamique. C’est aussi empathique », a déclaré Jeon. « Le peuple coréen a une culture du « heung », qui consiste à chanter et à applaudir ensemble avec passion. … La culture des acclamations en Corée a le pouvoir de faire en sorte que même les gens qui n’aiment pas le baseball aiment le baseball au stade.

Le fan de Kiwoom Heroes, Yong-bin Jo, a déclaré qu’il assistait parfois à leurs matchs pour soulager le stress, la victoire ou la défaite étant moins importante que d’être avec d’autres fans en train de transpirer ensemble dans les gradins. Mais lors de la demi-finale de samedi dernier entre les Heroes et le KT Wiz, Jo ne voulait qu’une chose.

“Je ferai de mon mieux, je donnerai tout mon pouvoir pour encourager les joueurs afin qu’ils puissent gagner”, a-t-il déclaré, alors que lui et sa femme s’aidaient à enfiler leurs maillots d’équipe à l’extérieur du stade.

En haut de la neuvième manche, les Heroes menaient 4-3. Du côté des fans de Wiz du stade, une chanson a retenti : « Frappez, frappez, frappez, frappez. S’il vous plaît frappez la balle, s’il vous plaît frappez la balle. Un home run serait bien aussi !

De l’autre côté, le maître des acclamations des héros a exhorté sa foule à aller de plus en plus fort. « Frappez, frappez », scandaient tout le monde.

Les tribunes se sont peut-être battues pour un match nul, mais les héros ont finalement gagné sur le terrain. La dernière série de championnats aura lieu le mois prochain.